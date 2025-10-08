Grêmio e Inter conhecem adversários da Copinha Feminina; veja grupos e datas 

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na última terça-feira (7), os detalhes da Copa São Paulo Feminina. A competição ocorrerá de 3 a 20 de dezembro e contará com as participações de Grêmio e Inter.
A terceira edição terá representantes de todas as regiões do Brasil. Serão 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.
Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. Na decisão, haverá o recurso do VAR.
A partir dos matas, todos os jogos também terão a eleição da craque.
Jogos e sedes
A tabela, com datas e horários das partidas, será divulgada nas próxima semanas. O que já está definido são as sedes: os estádios Canindé, Nicolau Alayon e Ceret, além da Arena Ibrachina receberão os jogos.
Onde assistir?
A Copinha terá transmissão de cinco canais, sendo três no Youtube (Paulistão, CazéTV e Gazeta) e dois na TV fechada (Sportv e Record News).
Grupos da Copinha Feminina:
- Grupo A: Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo
- Grupo B: Ferroviária, Minas Brasília, Inter e Centro Olímpico-SP
- Grupo C: São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino
- Grupo D: Palmeiras, UDA-AL, Grêmio e Botafogo
- Grupo E: Santos, Sport, Vila Nova-GO e Fluminense
Histórico
Em 2024, o Fluminense sagrou-se campeão. Na final, venceu o Inter nos pênaltis, por 5 a 3, após o empate sem gols. No ano anterior, em 2023, o Flamengo conquistou a taça. Na ocasião, derrotou o Botafogo por 2 a 0 na decisão.