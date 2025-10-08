Grêmio e Inter conhecem adversários da Copinha Feminina; veja grupos e datas 

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, participou do evento da Copinha. Rodrigo Corsi / Agência Paulista/Divulgação

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na última terça-feira (7), os detalhes da Copa São Paulo Feminina. A competição ocorrerá de 3 a 20 de dezembro e contará com as participações de Grêmio e Inter.

A terceira edição terá representantes de todas as regiões do Brasil. Serão 20 equipes na disputa. Na fase inicial, foram divididas em cinco grupos, com quatro times em cada, e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único.

Os líderes das chaves e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. Os matas serão em jogo único até a final. Na decisão, haverá o recurso do VAR.

A partir dos matas, todos os jogos também terão a eleição da craque.

Jogos e sedes

A tabela, com datas e horários das partidas, será divulgada nas próxima semanas. O que já está definido são as sedes: os estádios Canindé, Nicolau Alayon e Ceret, além da Arena Ibrachina receberão os jogos.

Onde assistir?

A Copinha terá transmissão de cinco canais, sendo três no Youtube (Paulistão, CazéTV e Gazeta) e dois na TV fechada (Sportv e Record News).

Grupos da Copinha Feminina:

Grupo A: Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo

Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo Grupo B: Ferroviária, Minas Brasília, Inter e Centro Olímpico-SP

Ferroviária, Minas Brasília, e Centro Olímpico-SP Grupo C: São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino

São Paulo, Remo-PA, América-MG e Bragantino Grupo D: Palmeiras, UDA-AL, Grêmio e Botafogo

Palmeiras, UDA-AL, e Botafogo Grupo E: Santos, Sport, Vila Nova-GO e Fluminense

Histórico