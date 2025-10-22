Grêmio e Brasil-Far já se enfrentaram 13 vezes no futebol feminino; veja o retrospecto

A semifinal do Gauchão Feminino colocará Grêmio e Brasil-Far frente à frente mais uma vez. As duas equipes iniciarão a disputa pela vaga à decisão no próximo domingo (26), às 15h30min, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.
Este será o 14º embate entre os times desde as retomadas dos departamentos femininos. Até então, a hegemonia é gremista, com 14 vitórias, 52 gols marcados e apenas quatro sofridos.
Pelas semifinais do Gauchão, este será o quarto encontro. Em 2019, 2023 e 2024, as equipes se enfrentaram nos mata-matas e, em todas as oportunidades, o Grêmio levou a melhor.
Zero Hora destaca os 13 jogos já realizados entre as equipes. Confira abaixo.
Todos os jogos
- Brasil-Far 0x2 Grêmio — Gauchão 2019 (1ª rodada)
- Grêmio 4x2 Brasil-Far — Gauchão 2019 (10ª rodada)
- Grêmio 8x0 Brasil-Far — Gauchão 2019 (semifinal)
- Grêmio 2x1 Brasil-Far — Gauchão 2021 (1ª rodada)
- Brasil-Far 0x2 Grêmio — Gauchão 2021 (6ª rodada)
- Brasil-Far 0x4 Grêmio — Gauchão 2023 (2ª rodada)
- Brasil-Far 1x2 Grêmio — Gauchão 2023 (semifinal - ida)
- Grêmio 5x0 Brasil-Far — Gauchão 2023 (semifinal - volta)
- Grêmio 6x0 Brasil-Far — Gauchão 2024 (2ª rodada)
- Brasil-Far 0x6 Grêmio — Gauchão 2024 (semifinal - ida)
- Grêmio 5x0 Brasil-Far — Gauchão 2024 (semifinal - volta)
- Grêmio 4x0 Brasil-Far — Gauchão 2025 (2ª rodada)
- Brasil-Far 0x2 Grêmio — Gauchão 2025 (9ª rodada)
Retrospecto do confronto
- 13 jogos
- 13 vitórias do Grêmio
- 0 empates
- 0 vitórias do Brasil-Far
- 52 gols do Grêmio
- 4 gols do Brasil-Far
