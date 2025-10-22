Grêmio e Brasil-Far já se enfrentaram 13 vezes no futebol feminino; veja o retrospecto

Grêmio e Brasil-Far se enfrentaram duas vezes em 2025. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

A semifinal do Gauchão Feminino colocará Grêmio e Brasil-Far frente à frente mais uma vez. As duas equipes iniciarão a disputa pela vaga à decisão no próximo domingo (26), às 15h30min, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Este será o 14º embate entre os times desde as retomadas dos departamentos femininos. Até então, a hegemonia é gremista, com 14 vitórias, 52 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Pelas semifinais do Gauchão, este será o quarto encontro. Em 2019, 2023 e 2024, as equipes se enfrentaram nos mata-matas e, em todas as oportunidades, o Grêmio levou a melhor.

Zero Hora destaca os 13 jogos já realizados entre as equipes. Confira abaixo.

Todos os jogos

Brasil-Far 0x2 Grêmio — Gauchão 2019 (1ª rodada)

— Gauchão 2019 (1ª rodada) Grêmio 4x2 Brasil-Far — Gauchão 2019 (10ª rodada)

4x2 Brasil-Far — Gauchão 2019 (10ª rodada) Grêmio 8x0 Brasil-Far — Gauchão 2019 ( semifinal )

8x0 Brasil-Far — Gauchão 2019 ( ) Grêmio 2x1 Brasil-Far — Gauchão 2021 (1ª rodada)

2x1 Brasil-Far — Gauchão 2021 (1ª rodada) Brasil-Far 0x2 Grêmio — Gauchão 2021 (6ª rodada)

— Gauchão 2021 (6ª rodada) Brasil-Far 0x4 Grêmio — Gauchão 2023 (2ª rodada)

— Gauchão 2023 (2ª rodada) Brasil-Far 1x2 Grêmio — Gauchão 2023 ( semifinal - ida)

— Gauchão 2023 ( - ida) Grêmio 5x0 Brasil-Far — Gauchão 2023 ( semifinal - volta)

5x0 Brasil-Far — Gauchão 2023 ( - volta) Grêmio 6x0 Brasil-Far — Gauchão 2024 (2ª rodada)

6x0 Brasil-Far — Gauchão 2024 (2ª rodada) Brasil-Far 0x6 Grêmio — Gauchão 2024 ( semifinal - ida)

— Gauchão 2024 ( - ida) Grêmio 5x0 Brasil-Far — Gauchão 2024 ( semifinal - volta)

5x0 Brasil-Far — Gauchão 2024 ( - volta) Grêmio 4x0 Brasil-Far — Gauchão 2025 (2ª rodada)

4x0 Brasil-Far — Gauchão 2025 (2ª rodada) Brasil-Far 0x2 Grêmio — Gauchão 2025 (9ª rodada)

Retrospecto do confronto

13 jogos

13 vitórias do Grêmio

0 empates

0 vitórias do Brasil-Far

52 gols do Grêmio

4 gols do Brasil-Far