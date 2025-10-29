Grêmio divulga serviço de ingressos para decisão do feminino na Arena; veja valores

Grêmio decidiu o título do Gauchão Feminino de 2025 na Arena. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou, na manhã desta quarta-feira (29), o serviço de ingressos para o jogo das Mosqueteiras contra o Brasil-Far pela semifinal do Gauchão Feminino. O duelo ocorre no próximo sábado (1º), às 11h, na Arena.

O clube abrirá o setor "Cadeira Gramado Oeste" para a torcida. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site da Arena (clique aqui). Os tickets custam de R$ 5 (sócio) a R$ 10 (não-sócio).

Entrada gratuita

Os sócios das modalidades "Arquibancada" e "Cadeira" não pagam ingresso. Além disso, também podem levar dois acompanhantes, que precisam retirar ingressos no site da Arena no login do sócio.

Sócios infantis e menores de 12 anos têm entrada gratuita, mas precisam estar acompanhados de um responsável.

Reconhecimento facial

O acesso ao estádio será pelo portão B. Há necessidade de reconhecimento facial. O torcedor precisa fazer o cadastro no site da Arena (clique aqui).

Situação da semifinal

Grêmio e Brasil-Far empataram em 0 a 0 na partida de ida, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Agora, quem vencer estará na final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Serviço da Arena

Abertura dos portões : 10h

: 10h Venda de ingressos : no site arenapoa.com.br

: no site arenapoa.com.br Rampas abertas: Leste e Oeste

Leste e Oeste Setor: Gramado Oeste — acesso pelo portão B

Gramado Oeste — acesso pelo portão B Ingressos gratuitos para sócio nas modalidades: Arquibancada, Cadeira, Infantil e menores de 12 anos – mediante resgate no site

Arquibancada, Cadeira, Infantil e menores de 12 anos – mediante resgate no site Valores: R$ 5 (sócio torcedor), R$ 10 (não-sócio)

R$ 5 (sócio torcedor), R$ 10 (não-sócio) Meia-entrada: R$ 5 (idoso, estudantes, doadores de sangue e PNE