Grêmio divulga relacionadas para o jogo contra o Brasil-Far, pelo Gauchão Feminino; veja a lista

Maria Dias é a novidade entre as relacionadas. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio divulgou, na tarde desta sexta-feira (3), a lista de relacionadas para enfrentar o Brasil-Far pelo Gauchão Feminino. A partida ocorre neste sábado (4), a partir das 16h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Entre as 23 escolhidas pelo técnico Cyro Leães, a novidade fica por conta da atacante Maria Dias. Recuperada de lesão de estiramento do ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito, ela não joga desde 14 de junho.

As volantes Bia Santos e Daniela Montoya, além da atacante Brenda Woch, seguem no departamento médico. A expectativa, porém, é que todas voltem a campo ainda nesta temporada.

Provável time

Para enfrentar o Brasil-Far, o técnico Cyro Leães deve repetir a escalação que venceu o Flamengo de São Pedro, com: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Kika Moreno e Camila Pini; Giovaninha, Shashá e Valeria Paula.

Atualmente, as Mosqueteiras são as líderes do Gauchão Feminino, com 13 pontos. O Tricolor soma quatro vitórias, um empate e uma derrota ao longo da competição.

Relacionadas do Grêmio

Goleiras : Raissa e Sol

: Raissa e Sol Zagueiras : Brito, Karol Arcanjo, Mónica Ramos e Tayla

: Brito, Karol Arcanjo, Mónica Ramos e Tayla Laterais : Camila Arrieta, Dani Barão e Katielle

: Camila Arrieta, Dani Barão e Katielle Meio-campistas : Amanda Brunner, Camila Pini, Drika, Dudinha e Kika Moreno

: Amanda Brunner, Camila Pini, Drika, Dudinha e Kika Moreno Atacantes: Giovaninha, Gisele, Júlia Martins, Kim Campos, Luana Spindler, Maria Dias, Shashá, Valeria Paula e Yamila Rodríguez