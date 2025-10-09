Grêmio detalha investimentos com o futebol feminino em 2025; veja os valores

Grêmio realizou evento na Ulbra, na manhã desta quinta-feira. Márcia Fernandes / Agência RBS

O Grêmio realizou, na manhã desta quinta-feira (9), um evento com a imprensa para expor resultados e investimentos do futebol feminino, no CT da Ulbra, em Canoas. Em 2025, o clube destinou R$ 15,9 milhões à modalidade — como havia sido adiantado pela reportagem de Zero Hora. O valor é o maior da modalidade na história do clube.

O Tricolor também confirmou que são 104 atletas à disposição nas categorias sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Dessas, 46 moram no alojamento da Ulbra, em Canoas, onde também ocorrem os treinamentos.

O Grêmio também enfatizou as duas vendas de atletas feitas nos últimos anos. Em 2023, Luany transferiu-se para o estadunidense OL Reign por US$ 50 mil dólares (R$260,02 mil na cotação da época). Enquanto, na última temporada, Lorena foi negociada com o estadunidense Kansas City Current por US$ 200 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão na cotação da época).

Resultados

Nesta temporada, porém, mesmo com o alto investimento, o Grêmio não atingiu os objetivos impostos quando o ano se iniciou. A meta era chegar à fase decisiva do Brasileirão para, assim, disputar a Libertadores Feminina de 2025.

— São várias equipes que investem, mas nem todas chegam. Isso é um processo de médio/longo prazo. Tivemos alguns resultados muito bons nessa trajetória com esses investimentos, como a Ladies Cup (de 2024). Podíamos ter ido melhor em algumas competições, sim, mas faz parte do processo — afirmou o presidente Alberto Guerra.

O dirigente também fez uma avaliação acerca do que poderia ter sido diferente para que os resultados fossem mais satisfatórios.

— Em muitas partidas, o Grêmio deixou o resultado no final, mas sabemos que teríamos condição de ter ganho. Assim como acabou não classificando, porque é um campeonato duro. Hoje em dia, à nível nacional, tem vários clubes que investem bastante. Então, obviamente, quando o resultado não vem, a gente faz essas avaliações — completou o presidente gremista.

As Mosqueteiras lutam, agora, pelo título do Gauchão Feminino. O Tricolor é o atual líder do Estadual, com o melhor ataque e a defesa menos vazada.

Investimentos gremistas com o futebol feminino

2023 - R$ 8 milhões

2024 - R$ 12,5 milhões

2025 - R$ 15,9 milhões

Atletas negociadas pelo Grêmio