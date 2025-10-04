Grêmio chega aos 700 gols desde a retomada do departamento feminino

As Mosqueteiras alcançaram, neste sábado (4), a marca de 700 gols desde a reabertura do departamento feminino, em 2017. Desde então, são 231 partidas realizadas por competições estaduais e nacionais — média de 3 gols/jogo.
O gol 700 veio na vitória por 2 a 0 sobre o Brasil-Far, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Gisele balançou as redes, de cabeça, após cruzamento de Dani Barão.
A maior artilheira neste recorte é a atacante Karina Balestra. A ex-jogadora, que atualmente é diretora adjunta do futebol feminino gremista, marcou 56 vezes pelo clube. Na sequência, Cássia e Shashá fecham o top 3, com 31 e 29 gols, respectivamente.
Gols históricos desde a reabertura
- 1º Karina Balestra (Brasileirão A-1 2017)
- 100º Luana Spindler (Gauchão 2017)
- 200º Karina Balestra (Brasileirão A-2 2019)
- 300º Ju Oliveira (Gauchão 2020)
- 400º Jane Tavares (Gauchão 2021)
- 500º Cássia (Gauchão 2022)
- 600º Rafa Levis (Gauchão 2024)
- 700º Gisele (Gauchão 2025)
Maiores artilheiras desde a reabertura
- 56 gols — Karina Balestra
- 31 gols — Cássia
- 29 gols — Shashá
- 28 gols — Lais Estevam
- 27 gols — Pri Back
Maiores goleadas desde a reabertura
- Grêmio 21x0 Flamengo de São Pedro — Gauchão de 2025
- Palestra 0x20 Grêmio — Gauchão de 2017
- Guarany-Ba 0x17 Grêmio — Gauchão de 2021
- Oriente 0x16 Grêmio — Gauchão de 2022