Grêmio chega aos 700 gols desde a retomada do departamento feminino

Gisele marcou o gol 700 do Grêmio. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras alcançaram, neste sábado (4), a marca de 700 gols desde a reabertura do departamento feminino, em 2017. Desde então, são 231 partidas realizadas por competições estaduais e nacionais — média de 3 gols/jogo.

O gol 700 veio na vitória por 2 a 0 sobre o Brasil-Far, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Gisele balançou as redes, de cabeça, após cruzamento de Dani Barão.

A maior artilheira neste recorte é a atacante Karina Balestra. A ex-jogadora, que atualmente é diretora adjunta do futebol feminino gremista, marcou 56 vezes pelo clube. Na sequência, Cássia e Shashá fecham o top 3, com 31 e 29 gols, respectivamente.

Gols históricos desde a reabertura

1º Karina Balestra (Brasileirão A-1 2017)

(Brasileirão A-1 2017) 100º Luana Spindler (Gauchão 2017)

(Gauchão 2017) 200º Karina Balestra (Brasileirão A-2 2019)

(Brasileirão A-2 2019) 300º Ju Oliveira (Gauchão 2020)

(Gauchão 2020) 400º Jane Tavares (Gauchão 2021)

(Gauchão 2021) 500º Cássia (Gauchão 2022)

(Gauchão 2022) 600º Rafa Levis (Gauchão 2024)

(Gauchão 2024) 700º Gisele (Gauchão 2025)

Maiores artilheiras desde a reabertura

56 gols — Karina Balestra

31 gols — Cássia

29 gols — Shashá

28 gols — Lais Estevam

27 gols — Pri Back

Maiores goleadas desde a reabertura