Grêmio chega a São Paulo para disputa da Ladies Cup; veja relacionadas

Giovaninha foi uma atletas que viajou para São Paulo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio viajou, na manhã desta quarta-feira (15), para São Paulo, onde disputará a Ladies Cup. A delegação desembarcou no início da tarde e se prepara para a estreia na competição, agendada para às 18h30min desta quinta-feira (16), diante do Peñarol.

Serão 21 atletas à disposição do técnico Cyro Leães. E, com os retornos da atacante Maria Dias e das meio-campistas Daniela Montoya e Bia Santos, na última rodada, o Grêmio terá força máxima para a competição.

Fórmula de disputa

Nesta temporada, a Ladies Cup já se inicia no formato de mata-mata. De um lado da chave, Grêmio e Peñarol disputam uma vaga à final. Enquanto a outra semifinal será entre Palmeiras e Gimnasia-ARG.

Os vencedores decidem o título às 18h30min de domingo (19). Enquanto os dois perdedores disputam o terceiro lugar às 15h do mesmo dia. Todos os jogos serão no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Retrospecto positivo

As Mosqueteiras disputaram a Ladies Cup na última temporada, pela primeira vez, e terminaram no lugar mais alto do pódio. Com dois empates e duas vitórias, o Grêmio foi campeão em 2024. E, agora, luta pelo bi.

Atletas relacionadas para a Ladies Cup

Goleiras : Leticia Rodrigues e Raissa

: Leticia Rodrigues e Raissa Laterais : Camila Arrieta e Dani Barão

: Camila Arrieta e Dani Barão Zagueiras : Brito, Karol Arcanjo, Mónica Ramos e Tayla

: Brito, Karol Arcanjo, Mónica Ramos e Tayla Meio-campistas : Amanda Brunner, Bia Santos, Camila Pini, Drika, Daniela Montoya e Kika Moreno

: Amanda Brunner, Bia Santos, Camila Pini, Drika, Daniela Montoya e Kika Moreno Atacantes: Giovaninha, Gisele, Julia Martins, Kim Campos, Maria Dias, Valeria Paula e Yamila Rodríguez