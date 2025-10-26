Grêmio abre disputa das semifinais do Gauchão Feminino fora de casa contra o Brasil-Far

O Grêmio abrirá a disputa das semifinais do Gauchão Feminino como visitante. A partir das 15h30min deste domingo (26), o Tricolor duelará com o Brasil de Farroupilha no Estádio das Castanheiras em busca da vantagem.
As Mosqueteiras almejam chegar à final pela nona temporada consecutiva. Para isso, contarão com a boa campanha até aqui. O Grêmio foi líder da primeira fase e ainda teve melhor ataque e defesa menos vazada. Agora, porém, o clube entende que é outro campeonato.
— Mata-mata é matar ou morrer. Então, temos que entrar com a concentração lá em cima, tem de ser sério, porque é outro campeonato. Se você errar, o adversário pode sair na frente e pode nos prejudicar. Quem errar menos, vence — avaliou a atacante Maria Dias, do Grêmio, em entrevista ao podcast Resenha das Gurias.
O rival tricolor já está consolidado como quarta força do futebol feminino gaúcho, mas nunca conseguiu chegar à final. O desempenho neste ano, porém, faz com que o Brasil-Far se permita sonhar.
— A nossa campanha foi muito boa. Consequentemente, conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era ficar entre as quatro melhores e classificar. Mas agora estamos focadas para alcançar mais um degrau, que é chegar na final do Gauchão — afirmou a zagueira Andressa Kreski, do Brasil-Far, em entrevista ao podcast Resenha das Gurias.
Desde que o Gauchão voltou a ser organizada pela FGF, a decisão sempre teve clássico Gre-Nal. Em oito anos, são cinco títulos colorados e três gremistas. Agora, o Tricolor luta pelo bicampeonato consecutivo. Enquanto o Brasil-Far quer uma vaga inédita à final.
E depois?
Após este jogo, Grêmio e Brasil-Far se reencontram em 2 de novembro, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado. Quem avançar, enfrentará Inter ou Juventude na decisão do Gauchão.