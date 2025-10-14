Goleira Raissa renova com o Grêmio por mais duas temporadas

Raissa passou dos 50 jogos pelo Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio segue em negociação para renovar os contratos das atletas do time feminino e, na última segunda-feira (13), confirmou a permanência de mais uma jogadora. Trata-se da goleira Raissa, de 34 anos.

A extensão contratual será até dezembro de 2027. O novo vínculo também já foi publicado no BID da CBF.

A goleira voltou ao Tricolor em 2025, para sua segunda passagem pelo clube. Até então, ela acumula 52 jogos pelas Mosqueteiras. Neste período, disputou Gauchão, Supercopa, Copa do Brasil e Brasileirão pelo Grêmio.

Vínculos se encerrando

Raissa é a quarta atleta a renovar com o Grêmio visando a próxima temporada. Antes dela, a volante Bia Santos e as atacantes Giovaninha e Valeria Paula também tinham estendido o vínculo.

Do elenco, são 20 gurias com o contrato se encerrando em dezembro deste ano. Entre os nomes com contrato próximo do fim, cinco titulares são titulares: as zagueiras Karol Arcanjo e Tayla, a lateral Dani Barão, as meio-campistas Camila Pini e Daniela Montoya.