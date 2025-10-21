Giovaninha chega aos 50 jogos com a camisa do Grêmio; veja os números

Giovaninha marcou gol diante do Palmeiras, no seu 50º jogo pelo Grêmio. Abner Dourado / Grêmio/Divulgação

A final da Ladies Cup, no último domingo (19), marcou a 50ª partida da atacante Giovaninha com a camisa do Grêmio. No clube desde 2023, ela foi a 19ª a atingir este número desde a retomada do departamento, em 2017.

Ao longo de duas temporadas (estreou apenas em 2024), ela também acumula 20 gols e seis assistências pelo Tricolor. No período, conquistou o título do Gauchão de 2024.

Os números também tornam Giovaninha a sétima maior artilheira do Grêmio desde a retomada. À sua frente, estão atletas importantes para a história do Grêmio, como Pri Back (27 gols), Cássia (31) e Karina Balestra (56), por exemplo.

A atacante também já renovou seu contrato com o Tricolor. O novo vínculo tem duração até dezembro de 2026.

Marca dos 50 jogos

Do elenco atual, apenas quatro atletas têm mais jogos do que ela pelo Grêmio: Shashá (95), Dani Barão (88), Mónica Ramos (78) e Raissa (54).

Números de Giovaninha pelo Grêmio

50 jogos*

20 gols

6 assistências

1 título do Gauchão (2024)

*32 jogos pelo Brasileirão, 14 pelo Gauchão, 2 pela Ladies Cup, 1 pela Copa do Brasil e 1 pela Supercopa

Maiores artilheiras do Grêmio

Karina Balestra: 56 gols Cássia: 31 gols Shashá: 29 gols Lais Estevam: 28 gols Pri Back: 27 gols Eudimilla: 25 gols Giovaninha: 20 gols

Atletas com mais jogos pelo Grêmio

Tchula: 103 jogos Pri Back: 96 jogos Shashá: 95 jogos Dani Barão: 88 jogos Rafa Levis: 84 jogos Mónica Ramos: 78 jogos Gabizinha: 72 jogos Jessica Peña: 72 jogos Cássia: 71 jogos Lorena: 63 jogos