Giovaninha chega aos 50 jogos com a camisa do Grêmio; veja os números

A final da Ladies Cup, no último domingo (19), marcou a 50ª partida da atacante Giovaninha com a camisa do Grêmio. No clube desde 2023, ela foi a 19ª a atingir este número desde a retomada do departamento, em 2017.
Ao longo de duas temporadas (estreou apenas em 2024), ela também acumula 20 gols e seis assistências pelo Tricolor. No período, conquistou o título do Gauchão de 2024.
Os números também tornam Giovaninha a sétima maior artilheira do Grêmio desde a retomada. À sua frente, estão atletas importantes para a história do Grêmio, como Pri Back (27 gols), Cássia (31) e Karina Balestra (56), por exemplo.
A atacante também já renovou seu contrato com o Tricolor. O novo vínculo tem duração até dezembro de 2026.
Marca dos 50 jogos
Do elenco atual, apenas quatro atletas têm mais jogos do que ela pelo Grêmio: Shashá (95), Dani Barão (88), Mónica Ramos (78) e Raissa (54).
Números de Giovaninha pelo Grêmio
- 50 jogos*
- 20 gols
- 6 assistências
- 1 título do Gauchão (2024)
*32 jogos pelo Brasileirão, 14 pelo Gauchão, 2 pela Ladies Cup, 1 pela Copa do Brasil e 1 pela Supercopa
Maiores artilheiras do Grêmio
- Karina Balestra: 56 gols
- Cássia: 31 gols
- Shashá: 29 gols
- Lais Estevam: 28 gols
- Pri Back: 27 gols
- Eudimilla: 25 gols
- Giovaninha: 20 gols
Atletas com mais jogos pelo Grêmio
- Tchula: 103 jogos
- Pri Back: 96 jogos
- Shashá: 95 jogos
- Dani Barão: 88 jogos
- Rafa Levis: 84 jogos
- Mónica Ramos: 78 jogos
- Gabizinha: 72 jogos
- Jessica Peña: 72 jogos
- Cássia: 71 jogos
- Lorena: 63 jogos
