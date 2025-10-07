Gauchão Feminino sub-17: tudo sobre a competição que se inicia no próximo sábado

Gauchão sub-17 terá a participação de seis times. Max Peixoto / FGF/Divulgação

O Gauchão Feminino sub-17 se inicia neste sábado (11) com a participação de seis times. A competição de base terá sua quarta edição organizada pela FGF.

Adergs, Brasil-Pel, Brasil-Far, Grêmio, Inter e Novo Hamburgo são as equipes na disputa. Na fase inicial, se enfrentarão em turno único, todos contra todos.

Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

Início do torneio

A primeira rodada será toda realizada às 15h deste sábado. As Mosqueteiras estreiam diante do Adergs, no Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara. Enquanto as Gurias Coloradas enfrentarão o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, em NH.

Por fim, a primeira rodada ainda terá o embate entre Brasil-Pel x Brasil-Far. As equipes jogarão no Bento Freitas, em Pelotas.

Condição das atletas

As jogadoras poderão ser inscritas até o último dia útil antes do início das semifinais. As atletas devem ser regularizadas no BID, como de costume, e apenas gurias nascidas entre 2008 e 2011 disputarão a competição.

Todos os jogos serão realizados em dois tempos de 35 minutos.

Histórico

As Mosqueteiras são as atuais campeãs. Na última temporada, venceram o Inter nos pênaltis para conquistar o título. A campanha gremista teve cinco vitórias e uma derrota, além de 38 gols marcados e apenas dois sofridos.

Nas duas edições anteriores, em 2022 e 2023, as Gurias Coloradas foram as campeãs. Em 2022, bateram o Elite na final. Enquanto, em 2023, passaram pelo Grêmio na decisão.

Jogos da primeira fase

11 de outubro (sábado), 15h

Adergs x Grêmio

Brasil de Pelotas x Brasil de Farroupilha

Novo Hamburgo x Inter

18 de outubro (sábado), 15h

Brasil de Farroupilha x Adergs

Grêmio x Novo Hamburgo

Inter x Brasil de Pelotas

25 de outubro (sábado), 15h

Adergs x Novo Hamburgo

Brasil de Farroupilha x Inter

Brasil de Pelotas x Grêmio

1º de novembro (sábado), 15h

Adergs x Inter

Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas

Grêmio x Brasil de Farroupilha

8 de novembro (sábado), 15h