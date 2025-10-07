Gauchão Feminino sub-17: tudo sobre a competição que se inicia no próximo sábado

O Gauchão Feminino sub-17 se inicia neste sábado (11) com a participação de seis times. A competição de base terá sua quarta edição organizada pela FGF.
Adergs, Brasil-Pel, Brasil-Far, Grêmio, Inter e Novo Hamburgo são as equipes na disputa. Na fase inicial, se enfrentarão em turno único, todos contra todos.
Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.
Início do torneio
A primeira rodada será toda realizada às 15h deste sábado. As Mosqueteiras estreiam diante do Adergs, no Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara. Enquanto as Gurias Coloradas enfrentarão o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, em NH.
Por fim, a primeira rodada ainda terá o embate entre Brasil-Pel x Brasil-Far. As equipes jogarão no Bento Freitas, em Pelotas.
Condição das atletas
As jogadoras poderão ser inscritas até o último dia útil antes do início das semifinais. As atletas devem ser regularizadas no BID, como de costume, e apenas gurias nascidas entre 2008 e 2011 disputarão a competição.
Todos os jogos serão realizados em dois tempos de 35 minutos.
Histórico
As Mosqueteiras são as atuais campeãs. Na última temporada, venceram o Inter nos pênaltis para conquistar o título. A campanha gremista teve cinco vitórias e uma derrota, além de 38 gols marcados e apenas dois sofridos.
Nas duas edições anteriores, em 2022 e 2023, as Gurias Coloradas foram as campeãs. Em 2022, bateram o Elite na final. Enquanto, em 2023, passaram pelo Grêmio na decisão.
Jogos da primeira fase
11 de outubro (sábado), 15h
- Adergs x Grêmio
- Brasil de Pelotas x Brasil de Farroupilha
- Novo Hamburgo x Inter
18 de outubro (sábado), 15h
- Brasil de Farroupilha x Adergs
- Grêmio x Novo Hamburgo
- Inter x Brasil de Pelotas
25 de outubro (sábado), 15h
- Adergs x Novo Hamburgo
- Brasil de Farroupilha x Inter
- Brasil de Pelotas x Grêmio
1º de novembro (sábado), 15h
- Adergs x Inter
- Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas
- Grêmio x Brasil de Farroupilha
8 de novembro (sábado), 15h
- Brasil de Pelotas x Adergs
- Inter x Grêmio
- Brasil de Farroupilha x Novo Hamburgo