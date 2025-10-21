Gauchão Feminino sub-17: saiba como foram os jogos da primeira rodada

Inter fez 8 a 0 no Novo Hamburgo, a maior goleada da primeira rodada. Divulgação / Inter

O Gauchão Feminino sub-17 se iniciou no último sábado (18) com a disputa de três partidas. Brasil de Farroupilha, Inter e Grêmio venceram e agora dividem a liderança do campeonato.

As Gurias Coloradas aplicaram a maior goleada da primeira rodada. No Estádio do Vale, venceram o Novo Hamburgo por 8 a 0. Natalia (duas vezes), Duda Stumpf (quatro vezes), Laura e Yngrid Piauí marcaram os gols do jogo.

O segundo maior placar da rodada veio no Bento Freitas. Em Pelotas, o Brasil-Far venceu o Brasil-Pel por 6 a 0. Manu (duas vezes), Sara, Pietra, Joanna e Yohana foram as autoras dos gols.

Ainda no sábado, e também atuando como visitante, o Grêmio fez 2 a 0 no Adergs, no Campo Atlético Tapejarense. Sthefani foi a responsável por balançar as redes nas duas oportunidades.

Próximos jogos

A segunda rodada se inicia na próxima sexta-feira (24), com o jogo entre Grêmio e Novo Hamburgo. O duelo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a partir das 19h.

Depois, no sábado (25), serão mais duas partidas. Às 11h, Inter e Brasil-Pel se enfrentam no CT Futvida, em Viamão. Enquanto, às 15h, o confronto será entre Brasil-Far e Adergs ocorre no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Fórmula de disputa

Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único, todos contra todos. Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

As Mosqueteiras são as atuais campeãs. Na última temporada, venceram o Inter nos pênaltis para conquistar o título.

Próxima rodada