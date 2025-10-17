Gauchão Feminino sub-17 começa neste sábado; veja os jogos 

O Gauchão Feminino sub-17 começa neste sábado (18) com a participação de seis times. A competição de base terá sua quarta edição organizada pela FGF.
Adergs, Brasil-Pel, Brasil-Far, Grêmio, Inter e Novo Hamburgo são as equipes na disputa. Na fase inicial, se enfrentarão em turno único, todos contra todos.
Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.
Início do torneio
A primeira rodada será toda realizada às 15h deste sábado. As Mosqueteiras estreiam diante do Adergs, no Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara. Enquanto as Gurias Coloradas enfrentarão o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, em NH.
Por fim, a primeira rodada ainda terá o embate entre Brasil-Pel x Brasil-Far. As equipes jogarão no Bento Freitas, em Pelotas.
Jogos da primeira fase
18 de outubro (sábado), 15h
- Adergs x Grêmio
- Brasil de Pelotas x Brasil de Farroupilha
- Novo Hamburgo x Inter
25 de outubro (sábado), 15h
- Brasil de Farroupilha x Adergs
- Grêmio x Novo Hamburgo
- Inter x Brasil de Pelotas
1º de novembro (sábado), 15h
- Adergs x Novo Hamburgo
- Brasil de Farroupilha x Inter
- Brasil de Pelotas x Grêmio
8 de novembro (sábado), 15h
- Adergs x Inter
- Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas
- Grêmio x Brasil de Farroupilha
15 de novembro (sábado), 15h
- Brasil de Pelotas x Adergs
- Inter x Grêmio
- Brasil de Farroupilha x Novo Hamburgo