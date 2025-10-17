Gauchão Feminino sub-17 começa neste sábado; veja os jogos 

Competição contará com a participação de seis times. Max Peixoto / FGF/Divulgação

O Gauchão Feminino sub-17 começa neste sábado (18) com a participação de seis times. A competição de base terá sua quarta edição organizada pela FGF.

Adergs, Brasil-Pel, Brasil-Far, Grêmio, Inter e Novo Hamburgo são as equipes na disputa. Na fase inicial, se enfrentarão em turno único, todos contra todos.

Os quatro melhores avançarão às semifinais, que serão disputadas em jogo único. A final, por sua vez, ocorrerá em confrontos de ida e volta.

Início do torneio

A primeira rodada será toda realizada às 15h deste sábado. As Mosqueteiras estreiam diante do Adergs, no Campo Atlético Tapejarense, em Tapejara. Enquanto as Gurias Coloradas enfrentarão o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, em NH.

Por fim, a primeira rodada ainda terá o embate entre Brasil-Pel x Brasil-Far. As equipes jogarão no Bento Freitas, em Pelotas.

Jogos da primeira fase

18 de outubro (sábado), 15h

Adergs x Grêmio

Brasil de Pelotas x Brasil de Farroupilha

Novo Hamburgo x Inter

25 de outubro (sábado), 15h

Brasil de Farroupilha x Adergs

Grêmio x Novo Hamburgo

Inter x Brasil de Pelotas

1º de novembro (sábado), 15h

Adergs x Novo Hamburgo

Brasil de Farroupilha x Inter

Brasil de Pelotas x Grêmio

8 de novembro (sábado), 15h

Adergs x Inter

Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas

Grêmio x Brasil de Farroupilha

15 de novembro (sábado), 15h