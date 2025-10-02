Flamengo de São Pedro x Inter: tudo sobre o jogo da 9ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo de São Pedro no próximo domingo (5), às 15h, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela. O duelo é válido pela nona rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Flamengo de São Pedro x Inter

Flamengo de São Pedro: Silvana; Patricia, Laiza, Ana Júlia e Leticia; Sousa, Lara e Júlia Aquino; Manu, Caroline e Mariah. Técnico: Anderson Morgado.

Inter: May (Mari Ribeiro); Fefa Lacoste (Paola), Capelinha, Bianca Martins e Katrine; Gabi Morais (Jordana), Marzia e Rafa Mineira; Aninha, Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Flamengo de São Pedro x Inter

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Flamengo de São Pedro x Inter

O Flamengo transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Flamengo de São Pedro x Inter

Flamengo de São Pedro

As Gurias do Yucumã entram em campo já eliminadas do Gauchão Feminino. Após oito rodadas, o Flamengo de São Pedro sequer pontuou e, agora, encerra o Estadual diante do Inter.

Desde a criação do departamento, esta é a pior campanha do clube. São sete derrotas, com 66 gols sofridos e apenas um marcado.

Inter

As Gurias Coloradas podem preservar titulares diante do Flamengo de São Pedro. No primeiro turno, o técnico Maurício Salgado optou por um time totalmente reserva.

Para além disso, quatro gurias seguem no departamento médico: a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites, a atacante Julieta Morales e volante Julia Bianchi.

Ingressos para Flamengo de São Pedro x Inter

Os ingressos vão custar R$ 10.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.