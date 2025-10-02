As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo de São Pedro no próximo domingo (5), às 15h, no Campo do Flamengo, em Tenente Portela. O duelo é válido pela nona rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Flamengo de São Pedro x Inter
Flamengo de São Pedro: Silvana; Patricia, Laiza, Ana Júlia e Leticia; Sousa, Lara e Júlia Aquino; Manu, Caroline e Mariah. Técnico: Anderson Morgado.
Inter: May (Mari Ribeiro); Fefa Lacoste (Paola), Capelinha, Bianca Martins e Katrine; Gabi Morais (Jordana), Marzia e Rafa Mineira; Aninha, Belén Aquino e Iasmin. Técnico: Maurício Salgado.
Arbitragem para Flamengo de São Pedro x Inter
- Ainda não divulgada pela FGF.
Onde assistir a Flamengo de São Pedro x Inter
- O Flamengo transmite a partida em seu canal no Youtube.
Como chegam Flamengo de São Pedro x Inter
Flamengo de São Pedro
As Gurias do Yucumã entram em campo já eliminadas do Gauchão Feminino. Após oito rodadas, o Flamengo de São Pedro sequer pontuou e, agora, encerra o Estadual diante do Inter.
Desde a criação do departamento, esta é a pior campanha do clube. São sete derrotas, com 66 gols sofridos e apenas um marcado.
Inter
As Gurias Coloradas podem preservar titulares diante do Flamengo de São Pedro. No primeiro turno, o técnico Maurício Salgado optou por um time totalmente reserva.
Para além disso, quatro gurias seguem no departamento médico: a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites, a atacante Julieta Morales e volante Julia Bianchi.
Ingressos para Flamengo de São Pedro x Inter
Os ingressos vão custar R$ 10.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.