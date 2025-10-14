FGF define datas e horários das semifinais do Gauchão Feminino; veja tabela

Grêmio, Inter, Juventude e Brasil-Far seguem em busca do título. William Anacleto / FGF/Divulgação

A FGF divulgou, na tarde desta terça-feira (14), a tabela detalhada das semifinais do Gauchão Feminino. Grêmio, Inter, Juventude e Brasil-Far seguem em busca do título.

Os mata-matas se iniciam no próximo sábado (18), às 15h, com o embate entre Juventude e Inter. O duelo ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

No final de semana seguinte, dia 26 de outubro (domingo), às 15h30min, Brasil-Far e Grêmio abrem a disputa. O jogo será no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Os duelos decisivos ocorrem em 2 de novembro, às 15h. No Sesc Protásio Alves, Inter e Juventude decidem uma semifinal. Enquanto, no CT Hélio Dourado, Grêmio e Brasil-Far disputam a outra vaga à decisão.

Fórmula de disputa

As equipes que somarem mais pontos no mata-mata avançam à final. Se houver empate, o critério de desempate será o saldo de gols. Persistindo a igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.

Semifinais

Ida

18/10 - 15h: Juventude x Inter

26/10 - 15h30min: Brasil-Far x Grêmio

Volta

2/10, 15h: Grêmio x Brasil-Far

2/10, 15h: Inter x Juventude