Futebol feminino

Especial Mães em Campo
Notícia

"Se voltasse a jogar naquele momento, perderia a infância dela", relembra zagueira do Juventude, ex-Seleção sub-20

Carla contou sobre as dificuldades enfrentadas para conciliar a maternidade com a vida de atleta

Carolina Freitas

Esporte

Rafael Diverio

