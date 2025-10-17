"Estava procurando este gol", comemora atacante do Grêmio após semifinal da Ladies Cup

O Grêmio venceu o Peñarol, por 2 a 0, e está na final da Ladies Cup. A classificação foi confirmada na noite desta quinta-feira (16), no Canindé, em São Paulo.
O Tricolor construiu o triunfo com gols de Yamila Rodríguez e um contra. Após a partida, a argentina comemorou e falou sobre a busca por balançar as redes.
— Estava procurando este gol, buscando e Deus me abençoou. Obrigada à equipe, à comissão e ao técnico por confiarem em mim. Grata a Deus — afirmou a atacante.
Agora, Yamila e o resto do elenco se preparam para a final da Ladies Cup. A decisão ocorre no próximo domingo (19), às 18h30min, no Canindé. O adversário será definido nesta quinta, quando Palmeiras e Gimnasia-PAL se enfrentam.
