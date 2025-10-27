Do que os times precisam para avançar à final do Gauchão Feminino

William Anacleto / FGF/Divulgação

Os finalistas do Gauchão Feminino serão conhecidos no próximo final de semana. Grêmio x Brasil-Far e Inter x Juventude lutam pelas duas vagas.

ZH destaca os cenários das semifinais. Confira abaixo.

Inter x Juventude

O Alviverde é o único que entrará em campo com vantagem. Após vencer a ida por 2 a 0, o Juventude pode até perder por um gol de diferença que estará na decisão.

O Inter, por sua vez, terá de reverter o resultado para chegar à nona final consecutiva. Às Gurias Coloradas serve: vitória por dois gols de diferença para levar aos pênaltis ou triunfos por três ou mais para avançar no tempo normal.

As equipes decidem a vaga no sábado (1º), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Cenários:

Para o Juventude se classificar: vitória, empate e até derrota por um gol de diferença;

vitória, empate e até derrota por um gol de diferença; Para o Inter se classificar: vitória por três ou mais gols de diferença;

vitória por três ou mais gols de diferença; Para os pênaltis: vitória colorada por dois gols de diferença.

Grêmio x Brasil-Far

Esta semifinal está em aberto. Como a partida de ida terminou empatada em 0 a 0, quem vencer estará na final. Em caso de nova igualdade, os times decidirão a vaga nos pênaltis.

Grêmio e Brasil-Far se reencontram no domingo (2), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Cenários:

Para o Grêmio se classificar: qualquer vitória;

qualquer vitória; Para o Brasil-Far se classificar: qualquer vitória;

qualquer vitória; Para os pênaltis: qualquer empate.