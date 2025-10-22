Do que o Brasil precisa para se classificar na Copa do Mundo Feminina sub-17 

Brasil vem de um empate e uma vitória. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A seleção brasileira lutará pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17 na próxima sexta-feira (24). O duelo contra a Itália, a partir das 16h, fechará a fase de grupos.

O Brasil vem de vitória sobre Marrocos e empate com Costa Rica e, com isso, está na vice-liderança do Grupo A. A Itália é a primeira colocada da chave, com seis pontos, e já está classificada.

A seleção brasileira, agora, depende apenas de si para avançar. Se empatar com as italianas, estará nas oitavas de final. E, se vencer, ainda assumirá a primeira colocação.

Em caso de derrota, o Brasil terá de monitorar o jogo entre Marrocos e Costa Rica. Neste cenário, servirão: empate ou vitória das marroquinas.

Qual é a fórmula de disputa?

A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada.

Na classificatória, as seleções se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.