Definidas as semifinais do Gauchão Feminino; confira os confrontos

A primeira fase do Gauchão Feminino se encerrou na tarde deste sábado (11), com os dois últimos jogos da classificatória. Com isso, também foram definidas as semifinais.
O Grêmio venceu o Juventude, por 1 a 0, e confirmou a liderança da etapa inicial. As Mosqueteiras somaram 19 pontos e agora enfrentarão o Brasil-Far (que foi quarto) nas semifinais.
O outro jogo da tarde também teve vitória de um time porto-alegrense. No Sesc, as Gurias Coloradas triunfaram sobre o Brasil-Far, por 3 a 0, e permaneceram na vice-liderança. Agora, duelarão com o Juventude, que foi terceiro, nos mata-matas.
As datas e horários das semifinais ainda não foram divulgadas. No entanto, de acordo com a tabela básica, os confrontos serão disputados em 25 ou 26 de outubro (ida) e 1º ou 2 de novembro (volta).
Veja os confrontos das semifinais
- Grêmio* x Brasil-Far
- Inter* x Juventude
*jogam a segunda partida em casa
Tabela da primeira fase
- Grêmio - 19 pontos (gols sofridos: 3)
- Inter - 19 pontos (gols sofridos: 6)
- Juventude - 12 pontos
- Brasil-Far - 7 pontos
- Flamengo de São Pedro - 0 pontos