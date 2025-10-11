Definidas as semifinais do Gauchão Feminino; confira os confrontos

Semifinais começarão a ser disputadas ainda em outubro. William Anacleto / FGF/Divulgação

A primeira fase do Gauchão Feminino se encerrou na tarde deste sábado (11), com os dois últimos jogos da classificatória. Com isso, também foram definidas as semifinais.

O Grêmio venceu o Juventude, por 1 a 0, e confirmou a liderança da etapa inicial. As Mosqueteiras somaram 19 pontos e agora enfrentarão o Brasil-Far (que foi quarto) nas semifinais.

O outro jogo da tarde também teve vitória de um time porto-alegrense. No Sesc, as Gurias Coloradas triunfaram sobre o Brasil-Far, por 3 a 0, e permaneceram na vice-liderança. Agora, duelarão com o Juventude, que foi terceiro, nos mata-matas.

As datas e horários das semifinais ainda não foram divulgadas. No entanto, de acordo com a tabela básica, os confrontos serão disputados em 25 ou 26 de outubro (ida) e 1º ou 2 de novembro (volta).

Veja os confrontos das semifinais

Grêmio* x Brasil-Far

Inter* x Juventude

*jogam a segunda partida em casa

Tabela da primeira fase

Grêmio - 19 pontos (gols sofridos: 3) Inter - 19 pontos (gols sofridos: 6) Juventude - 12 pontos Brasil-Far - 7 pontos Flamengo de São Pedro - 0 pontos