Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam neste sábado (18), às 16h30min, pela final da Libertadores Feminina . O jogo ocorre no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina.

Escalações para Corinthians x Deportivo Cali

Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Robledo e Leticia Monteiro. Técnico: Lucas Piccinato.