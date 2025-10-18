Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam neste sábado (18), às 16h30min, pela final da Libertadores Feminina. O jogo ocorre no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina.
Escalações para Corinthians x Deportivo Cali
Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Andressa Alves e Gabi Zanotti; Robledo e Leticia Monteiro. Técnico: Lucas Piccinato.
Deportivo Cali: Agudelo; Bermeo, Perlaza, Kelly Caicedo e Salazar; Medina, Cobos, Michelle Vásquez e Paola García; Aponzá e Ibargüen. Técnico: John Ortiz.
Arbitragem para Corinthians x Deportivo Cali
Ainda não divulgada pela Conmebol.
Onde assistir a Corinthians x Deportivo Cali
- O Canal Goat e o SporTV anunciam a transmissão.