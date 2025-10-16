Futebol feminino

Futebol sul-americano
Notícia

Corinthians e Deportivo Cali avançam à final da Libertadores; saiba como foram as semis

Equipes eliminaram Ferroviária e Colo-Colo, respectivamente, na última quarta-feira (15)

Zero Hora

