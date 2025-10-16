Corinthians e Deportivo Cali avançam à final da Libertadores; saiba como foram as semis

A final da Libertadores Feminina está definida. Na última quarta-feira (15), Corinthians e Deportivo Cali confirmaram os avanços e agora disputarão o título.
A decisão ocorre no próximo sábado (18), às 16h30min, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina. Quem vencer, será campeão. Se Corinthians e Deportivo Cali empatarem, a decisão será nos pênaltis.
Avanço colombiano
Ao longo da tarde de quinta-feira, o time colombiano eliminou o Colo-Colo nos pênaltis. Após empate em 0 a 0, no tempo normal, o Deportivo Cali se sobressaiu nas penalidades, e venceu por 5 a 4.
A equipe do técnico Jhon Ortiz chega à decisão após três vitórias e dois empates. Além de seis gols marcados e apenas um sofrido.
E na semi brasileira?
O outro mata-mata foi entre Corinthians e Ferroviária, e também terminou empatado, só que em 1 a 1. As Brabas saíram na frente com Mariza. Enquanto as Guerreiras Grenás igualaram com Andressa.
Nos pênaltis, o time de Lucas Piccinato levou a melhor e venceu por 6 a 5. Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Mariza, Jhonson, Thais Ferreira e Duda Sampaio converteram para o Corinthians. Enquanto Jaque desperdiçou.
Pelo lado da Ferroviária, Duda Santos, Kati, Rafa Soares, Micaelly, Andressa fizeram. Mas Mylena Carioca e Fátima Dutra perderam.
Agora, as Brabas lutam pelo hexa da Libertadores. Em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024, o Corinthians conquistou seus outros cinco títulos.
Se conquistar a taça, o time paulista fará de forma invicta. Até então, a equipe acumula três vitórias e dois empates. Além de 18 gols marcados e apenas dois sofridos.