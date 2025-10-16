Corinthians e Deportivo Cali avançam à final da Libertadores; saiba como foram as semis

Corinthians venceu a Ferroviária nos pênaltis. Staff Images Woman / Conmebol/Divulgação

A final da Libertadores Feminina está definida. Na última quarta-feira (15), Corinthians e Deportivo Cali confirmaram os avanços e agora disputarão o título.

A decisão ocorre no próximo sábado (18), às 16h30min, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina. Quem vencer, será campeão. Se Corinthians e Deportivo Cali empatarem, a decisão será nos pênaltis.

Avanço colombiano

Ao longo da tarde de quinta-feira, o time colombiano eliminou o Colo-Colo nos pênaltis. Após empate em 0 a 0, no tempo normal, o Deportivo Cali se sobressaiu nas penalidades, e venceu por 5 a 4.

A equipe do técnico Jhon Ortiz chega à decisão após três vitórias e dois empates. Além de seis gols marcados e apenas um sofrido.

E na semi brasileira?

O outro mata-mata foi entre Corinthians e Ferroviária, e também terminou empatado, só que em 1 a 1. As Brabas saíram na frente com Mariza. Enquanto as Guerreiras Grenás igualaram com Andressa.

Nos pênaltis, o time de Lucas Piccinato levou a melhor e venceu por 6 a 5. Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Mariza, Jhonson, Thais Ferreira e Duda Sampaio converteram para o Corinthians. Enquanto Jaque desperdiçou.

Pelo lado da Ferroviária, Duda Santos, Kati, Rafa Soares, Micaelly, Andressa fizeram. Mas Mylena Carioca e Fátima Dutra perderam.

Agora, as Brabas lutam pelo hexa da Libertadores. Em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024, o Corinthians conquistou seus outros cinco títulos.