Confira as equipes classificadas às quartas de final da Libertadores Feminina

A última rodada da fase de grupos da Libertadores feminina ocorreu nesta quinta-feira (9) e com ela os últimos classificados às quartas de final foram conhecidos. Os brasileiros Corinthians, Ferroviária e São Paulo avançaram na competição.
A próxima etapa tem início no próximo final de semana, no sábado (11) e no domingo (12). A final está marcada para o dia 18 de outubro, no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina.
Os times classificados ocuparam as duas primeiras posições de cada grupo e avançaram para as quartas de final, que será disputada em jogo único.
Classificados por grupos
Grupo A
- Corinthians - 7 pontos
- Independiente Dragonas - 7 pontos
- Santa Fe - 3 pontos
- Always Ready - não pontuou
Grupo B
- Ferroviária - 7 pontos
- Boca Juniors - 5 pontos
- Alianza Lima - 3 pontos
- Adiffem - 1 ponto
Grupo C
- Colo-Colo - 9 pontos
- São Paulo - 6 pontos
- San Lorenzo - 3 pontos
- Olimpia - não pontuou
Grupo D
- Deportivo Cali - 7 pontos
- Libertad - 3 pontos
- Nacional-URU - 2 pontos
- Universidad de Chile - 2 pontos
Confrontos das quartas de final
- Corinthians x Boca Juniors - 11 de outubro (sábado)
- Ferroviária x Independiente Dragonas - 11 de outubro (sábado)
- Colo-Colo x Libertad - 12 de outubro (domingo)
- Deportivo Cali x São Paulo - 12 de outubro (domingo)
Onde assistir aos jogos da Libertadores feminina
Os canais Globo e Bandsports (TV) anunciam a transmissão. Os jogos também podem ser assistidos no servições de streamig: Canal GOAT, CazéTV, Meu Timão (no YouTube), NSports e PlutoTV.