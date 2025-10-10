Confira as equipes classificadas às quartas de final da Libertadores Feminina

Ferroviária foi a primeira equipe brasileira a garantir a vaga nas quartas. Rafael Zocco / Ferroviária

A última rodada da fase de grupos da Libertadores feminina ocorreu nesta quinta-feira (9) e com ela os últimos classificados às quartas de final foram conhecidos. Os brasileiros Corinthians, Ferroviária e São Paulo avançaram na competição.

A próxima etapa tem início no próximo final de semana, no sábado (11) e no domingo (12). A final está marcada para o dia 18 de outubro, no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina.

Os times classificados ocuparam as duas primeiras posições de cada grupo e avançaram para as quartas de final, que será disputada em jogo único.

Classificados por grupos

Grupo A

Corinthians - 7 pontos Independiente Dragonas - 7 pontos Santa Fe - 3 pontos Always Ready - não pontuou

Grupo B

Ferroviária - 7 pontos Boca Juniors - 5 pontos Alianza Lima - 3 pontos Adiffem - 1 ponto

Grupo C

Colo-Colo - 9 pontos São Paulo - 6 pontos San Lorenzo - 3 pontos Olimpia - não pontuou

Grupo D

Deportivo Cali - 7 pontos Libertad - 3 pontos Nacional-URU - 2 pontos Universidad de Chile - 2 pontos

Confrontos das quartas de final

Corinthians x Boca Juniors - 11 de outubro (sábado)

x Boca Juniors - 11 de outubro (sábado) Ferroviária x Independiente Dragonas - 11 de outubro (sábado)

x Independiente Dragonas - 11 de outubro (sábado) Colo-Colo x Libertad - 12 de outubro (domingo)

Deportivo Cali x São Paulo - 12 de outubro (domingo)

