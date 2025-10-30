Como foram os últimos jogos do time feminino do Grêmio na Arena 

Grêmio conquistou o título do último Gauchão na Arena. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se prepara para mais uma decisão na Arena. A partir das 11h do próximo sábado (1º), o Tricolor decidirá a semifinal do Gauchão Feminino diante do Brasil de Farroupilha. Se vencer, estará na final pela nona temporada consecutiva.

Desde que retomou o departamento, o Grêmio já disputou seis partidas na Arena. Ao todo, são três derrotas, uma vitória e dois empates. No Estadual, o Tricolor também está invicto atuando neste palco.

Agora, para buscar o segundo triunfo, contará com o retorno de seis selecionáveis. A lateral Camila Arrieta, as meio-campistas Daniela Montoya e Kika Moreno, e as atacantes Yamila Rodríguez, Gisele e Júlia Martins voltam da data Fifa e ficam à disposição de Cyro Leães.

ZH detalha os números das Mosqueteiras jogando na Arena. Confira abaixo.

Todos os jogos na Arena

Grêmio 0x3 Corinthians (Brasileirão 2020 - quarta de final)

Grêmio 0x5 Palmeiras (Brasileirão 2022 - quartas de final)

Grêmio 4x1 Inter (Gauchão 2022 - final)

Grêmio 1x1 Inter (Gauchão 2023 - final)

Grêmio 1x1 Inter (Gauchão 2024 - final)

Grêmio 0x3 Corinthians (Supercopa 2025 - primeira fase)

Artilheiras gremistas na Arena

1 gol: Cássia, Luany, Karla Alves, Caty, Pati Maldaner e Dayana Rodríguez

Retrospecto na Arena