Como foram os últimos jogos decisivos das Gurias Coloradas no Sesc

Inter jogará o mata do Gauchão no Sesc. Lara Vantzen / Divulgação/Inter

O Inter terá uma decisão nos próximos dias. A partir das 15h de sábado (1º), o Colorado definirá sua vida no Gauchão Feminino diante do Juventude. Se não vencer por dois ou mais gols de diferença, estará eliminado pela primeira vez nas semifinais.

O Sesc Protásio Alves é a casa das Gurias Coloradas. O palco já recebeu cinco decisões para o time feminino do Inter. Neste recorte, são quatro vitórias e um empate.

No Estadual, o time de Maurício Salgado também tem 100% de aproveitamento no Sesc. Foram quatro semifinais disputadas neste local, com quatro triunfos, 26 gols marcados e apenas dois sofridos.

ZH detalha os números das Gurias Coloradas jogando decisões no Sesc. Confira abaixo.

Todos os matas no Sesc

Inter 1x1 Flamengo (Brasileirão 2019 - quartas de final)

Inter 7x0 Oriente (Gauchão 2019 - semifinal)

Inter 10x0 Brasil-Far (Gauchão 2021 - semifinal)

Inter 4x0 Juventude (Gauchão 2022 - semifinal)

Inter 5x2 Juventude (Gauchão 2023 - semifinal)

Retrospecto de decisões no Sesc

5 jogos

4 vitórias

1 empate

0 derrotas

27 gols marcados

3 gols sofridos