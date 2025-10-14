Como foi a campanha do Juventude na primeira fase do Gauchão Feminino

O Juventude encerrou a classificatória do Gauchão Feminino na terceira colocação. O Alviverde conquistou 12 dos 24 pontos que disputou e, agora, enfrentará o Inter nas semifinais.
As Gurias Jaconeras também marcaram 23 gols, tendo o terceiro ataque mais efetivo do Estadual. A defesa, por sua vez, foi a segunda menos vazada, com quatro gols sofridos.
Durante a primeira fase, 24 atletas entraram em campo pelo Juventude. Dessas, a lateral Carol Ladaga e as meio-campistas Duda Tosti e Karol foram as únicas que disputaram todos os jogos.
Ainda sobre os destaques individuais, a atacante Dani Ortolan é a artilheira alviverde (e do Estadual), com oito gols. Enquanto a meia Flávia Pissaia é a líder de assistências, com cinco passes para gol.
Zero Hora destaca alguns números da campanha gremista no Gauchão. Confira abaixo.
Campanha do Juventude
- 8 jogos
- 3 vitórias
- 3 empates
- 2 derrotas
- 23 gols marcados
- 4 gols sofridos
- 50% de aproveitamento
Artilheiras do Juventude
- 8 gols: Dani Ortolan
- 2 gols: Bell Silva, Rayane Pires, Eduarda e Kamile Loirão
- 1 gol: Carol Ladaga, Drielly, Duda Tosti, Flávia Pissaia, Karol, Dani Silva e Nubia
Líderes de assistências do Juventude
- 5 assistências: Flávia Pissaia
- 2 assistências: Rayane Pires e Dani Ortolan
- 1 assistência: Carol Ladaga, Dani Venturini, Drielly, Kamile Loirão e Nubia
Atletas com mais participações em gols no Juventude
- 10 participações: Dani Ortolan
- 6 participações: Flávia Pissaia
- 4 participações: Rayane Pires
Atletas com mais jogos pelo Juventude
- 8 jogos: Carol Ladaga, Duda Tosti, Karol
- 7 jogos: Bell Silva, Bruna Emília, Rayane Pires, Dani Venturini, Flávia Pissaia, Dani Ortolan, Joyce
- 6 jogos: Leka