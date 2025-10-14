Como foi a campanha do Inter na primeira fase do Gauchão Feminino

O Inter teve a segunda melhor campanha do Gauchão Feminino na etapa classificatória. Pelo critério de desempate, terminou na vice-liderança. As Gurias Coloradas somaram os mesmos 19 pontos do Grêmio, mas ficaram atrás pelo número de gols sofridos: seis contra três. Com isso, enfrentarão o Juventude nas semifinais.
A equipe comandada por Maurício Salgado também marcou 33 gols, tendo o segundo ataque mais efetivo do Estadual. A defesa, por sua vez, foi a terceira menos vazada.
Durante a primeira fase, 28 atletas entraram em campo pelo Inter. Dessas, a meio-campista Pati Llanos foi a única a disputar todos os jogos. Ela também é a artilheira colorada no Estadual.
Ainda sobre os destaques individuais, a meia Rafa Mineira é a líder de assistências, com cinco passes para gol.
Zero Hora destaca alguns números da campanha gremista no Gauchão.
Campanha do Inter
- 8 jogos
- 6 vitórias
- 1 empate
- 1 derrota
- 33 gols marcados
- 6 gols sofridos
- 79% de aproveitamento
Artilheiras do Inter
- 6 gols: Pati Llanos
- 4 gols: Clara Güell, Belén Aquino e Iasmin
- 3 gols: Alice Goedert e Rafa Mineira
Líderes de assistências
- Cinco: Rafa Mineira
- Quatro: Pati Llanos
- Três: Clara Güell e Iasmin
Atletas com mais participações em gols
- 10: Pati Llanos
- Oito: Rafa Mineira
- Sete: Clara Güell e Iasmin
Atletas com mais jogos
- Oito: Pati Llanos
- Sete: Rafa Mineira, Clara Güell, Aninha, Belén Aquino e Iasmin
- Seis: Eskerdinha, Katrine, Bianca Martins, Fefa Lacoste, Jordana e Marzia