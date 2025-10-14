Como foi a campanha do Grêmio na primeira fase do Gauchão Feminino

Grêmio terminou a primeira fase na liderança. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio teve a melhor campanha do Gauchão Feminino na etapa classificatória e, com 19 pontos somados em 24 disputados, conquistou a liderança da primeira fase. Agora, enfrentará o Brasil de Farroupilha nas semifinais.

A equipe comandada por Cyro Leães também marcou 39 gols e sofreu apenas três. Sendo assim, as Mosqueteiras tiveram o ataque mais efetivo e a defesa menos vazada entre os cinco times.

Até então, 28 gurias entraram em campo pelo Grêmio no Gauchão. A meio-campista Kika Moreno foi a única que disputou todos os oito jogos.

Ainda sobre os destaques individuais, a atacante Giovaninha é a artilheira do Grêmio (e do Estadual), com oito gols. Enquanto a lateral Dani Barão é a líder de assistências, com cinco passes para gol.

Zero Hora destaca alguns números da campanha gremista no Gauchão. Confira abaixo.

Campanha do Grêmio

8 jogos

6 vitórias

1 empate

1 derrota

39 gols marcados

3 gols sofridos

79% de aproveitamento

Artilheiras do Grêmio

8 gols : Giovaninha

: Giovaninha 6 gols : Valeria Paula

: Valeria Paula 5 gols: Drika

Líderes de assistências do Grêmio

5 assistências : Dani Barão

: Dani Barão 4 assistências : Kika Moreno e Yamila Rodríguez

: Kika Moreno e Yamila Rodríguez 3 assistências: Camila Pini e Daniela Montoya

Atletas com mais participações em gols no Grêmio

10 participações : Giovaninha

: Giovaninha 6 participações : Camila Pini, Drika, Valeria Paula e Yamila Rodríguez

: Camila Pini, Drika, Valeria Paula e Yamila Rodríguez 5 participações: Kika Moreno

Atletas com mais jogos pelo Grêmio