Como foi a campanha do Grêmio na primeira fase do Gauchão Feminino

O Grêmio teve a melhor campanha do Gauchão Feminino na etapa classificatória e, com 19 pontos somados em 24 disputados, conquistou a liderança da primeira fase. Agora, enfrentará o Brasil de Farroupilha nas semifinais.
A equipe comandada por Cyro Leães também marcou 39 gols e sofreu apenas três. Sendo assim, as Mosqueteiras tiveram o ataque mais efetivo e a defesa menos vazada entre os cinco times.
Até então, 28 gurias entraram em campo pelo Grêmio no Gauchão. A meio-campista Kika Moreno foi a única que disputou todos os oito jogos.
Ainda sobre os destaques individuais, a atacante Giovaninha é a artilheira do Grêmio (e do Estadual), com oito gols. Enquanto a lateral Dani Barão é a líder de assistências, com cinco passes para gol.
Zero Hora destaca alguns números da campanha gremista no Gauchão. Confira abaixo.
Campanha do Grêmio
- 8 jogos
- 6 vitórias
- 1 empate
- 1 derrota
- 39 gols marcados
- 3 gols sofridos
- 79% de aproveitamento
Artilheiras do Grêmio
- 8 gols: Giovaninha
- 6 gols: Valeria Paula
- 5 gols: Drika
Líderes de assistências do Grêmio
- 5 assistências: Dani Barão
- 4 assistências: Kika Moreno e Yamila Rodríguez
- 3 assistências: Camila Pini e Daniela Montoya
Atletas com mais participações em gols no Grêmio
- 10 participações: Giovaninha
- 6 participações: Camila Pini, Drika, Valeria Paula e Yamila Rodríguez
- 5 participações: Kika Moreno
Atletas com mais jogos pelo Grêmio
- 8 jogos: Kika Moreno
- 7 jogos: Raissa, Dani Barão, Tayla, Amanda Brunner, Camila Pini, Giovaninha, Gisele, Valeria Paula e Shashá
- 6 jogos: Karol Arcanjo e Yamila Rodríguez