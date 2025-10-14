Como foi a campanha do Brasil-Far na primeira fase do Gauchão Feminino

O Brasil de Farroupilha encerrou a classificatória do Gauchão Feminino na quarta colocação. O Rubro-verde conquistou sete dos 24 pontos que disputou e, agora, enfrentará o Grêmio nas semifinais.
A equipe da Serra também marcou nove gols. A defesa, por sua vez, foi vazada em 19 oportunidades.
Durante a primeira fase, 27 atletas entraram em campo pelo Brasil-Far. Dessas, a lateral Marcela, a meio-campista Maju e a atacante Gabizinha foram as únicas que disputaram todos os jogos.
Ainda sobre os destaques individuais, a atacante Gabizinha é a artilheira rubro-verde, com três gols. Enquanto a volante Maju é a líder de assistências, com dois passes para gol.
Zero Hora destaca alguns números da campanha rubro-verde no Gauchão. Confira abaixo.
Campanha do Brasil-Far
- 8 jogos
- 2 vitórias
- 1 empate
- 5 derrotas
- 9 gols marcados
- 19 gols sofridos
- 29% de aproveitamento
Artilheiras do Brasil-Far
- 3 gols: Gabizinha
- 2 gols: Emmily Karla
- 1 gol: Marcela, Carol Gonçalves, Lorena e Nicole Neres
Líderes de assistências do Brasil-Far
- 2 assistências: Maju
- 1 assistência: Gaby, Ingrid e Nicole Neres
Atletas com mais participações em gols no Brasil-Far
- 3 participações: Gabizinha
- 2 participações: Maju, Emmily Karla e Nicole Neres
Atletas com mais jogos pelo Brasil-Far
- 8 jogos: Marcela, Maju e Gabizinha
- 7 jogos: Rayssa, Andressa Kreski, Larissa Amaral e Emmily Karla
- 6 jogos: Ju Goes, Alissa, Ingrid, Andressa Ramos, Carol Gonçalves, Lorena e Nicole Neres