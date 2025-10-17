Futebol feminino

3 a 0 
Com gol de zagueira do Grêmio, Brasil goleia Marrocos na abertura da Copa do Mundo Feminina sub-17

Seleção conquistou o triunfo com gols de Evelin, Giovana Waksman e Allyne

Carolina Freitas

