Com gol de zagueira do Grêmio, Brasil goleia Marrocos na abertura da Copa do Mundo Feminina sub-17

O Brasil estreou com goleada na Copa do Mundo Feminina sub-17. Na tarde desta sexta-feira (17), a seleção venceu Marrocos por 3 a 0, em duelo realizado no Estádio Olímpico Complexo Principe Moulay Abdellah, em Rabat, capital marroquina.
A equipe brasileira saiu à frente aos 12 minutos. A atacante santista Evelin foi lançada, venceu a defesa na velocidade e finalizou, de esquerda, para o fundo das redes.
Depois, aos 35, a vantagem foi ampliada. A atacante Giovana Waksman recebeu de Maria, do Grêmio, na área, dominou com o peito, deu duas embaixadinhas e bateu por entre as pernas da goleira.
O Brasil fechou o placar 29 do segundo tempo. Após rebote da goleira, a zagueira gremista Allyne estava bem posicionada na área para empurrar ao gol.
Melhor resultado
Com a goleada, a seleção tem sua melhor estreia na história da Copa do Mundo sub-17. Nas oito edições anteriores, o Brasil havia vencido quatro vezes, mas nunca com placar elástico.
Relembre os resultados
- 2008: Brasil 0x3 Inglaterra
- 2010: Irlanda 1x2 Brasil
- 2012: Brasil 0x5 Japão
- 2014: não disputou
- 2016: Nigéria 0x1 Brasil
- 2018: Brasil 0x0 Japão
- 2022: Marrocos 0x1 Brasil
- 2024: Brasil 1x0 Zâmbia
E agora?
Agora, a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Costa Rica, na terça-feira (21), às 13h, pela segunda rodada. A equipe de Rilany Silva fecha a primeira fase em 24 de outubro, às 16h, contra a Itália.
Na Copa do Mundo sub-17, as as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. Na fase inicial, se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.
Retrospecto
A equipe brasileira busca o título inédito. Para além disso, as melhores campanhas foram em 2010, 2012 e 2022. Em todas, caiu nas quartas de final.