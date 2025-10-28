Com gol de ex-Grêmio, Brasil vence Itália em amistoso preparatório para a Copa do Mundo

Luany marcou o único gol do Brasil. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A atuação não foi a melhor da Era Arthur Elias, mas a Seleção Brasileira conquistou mais uma importante vitória na preparação para a Copa do Mundo de 2027. O triunfo por 1 a 0 sobre a Itália veio com gol da atacante Luany, ex-Grêmio, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

O resultado também encerra a data Fifa com 100% de aproveitamento. Além das italianas, a Seleção também havia batido as inglesas (atuais campeãs da Euro) no último final de semana.

Início pouco criativo

Brasil e Itália terminaram o primeiro tempo no 0 a 0. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira iniciou a partida com uma postura bem diferente da apresentada diante da Inglaterra. Se contra as atuais campeãs da Euro a equipe de Arthur Elias conseguiu impor seu estilo de jogo desde os primeiros minutos, diante das italianas foi diferente.

Em um primeiro tempo sem Angelina (suspensa) e Duda Sampaio (no banco de reservas), o meio de campo brasileiro pouco produziu. E apostava na velocidade (e na qualidade individual) de Tainá Maranhão para cercar a área adversária.

Além disso, as chances também vinham nas bolas paradas. Aos 13 minutos, Yasmim cobrou falta frontal, mas direto nas mãos da goleira Durante. Depois, aos 30, a oportunidade veio dos pés de Jheniffer. Após receber de Luany, na área, a atacante (improvisada como meia) finalizou fraco, sem dificuldades para a defesa italiana.

A seleção azurra teve sua primeira boa chance aos 32. Quando Cantore finalizou pela esquerda e exigiu boa defesa de Lorena para impedir que o placar fosse alterado.

Vitória brasileira

Luany homenageou Gio Garbelini no gol. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira demorou a se encontrar em campo e, no início da etapa final, cometeu os mesmos erros dos primeiros 45 minutos.

Aos 3, Tainá Maranhão cruzou buscando Amanda Gutierres na pequena área, mas a artilheira não conseguiu arrematar às redes. Depois, Maranhão ainda tentou decidir, finalizando de longe, mas parando na goleira Durante.

A partir de então, o técnico Arthur Elias começou a promover mudanças no time. E foi do banco de reservas que veio uma das protagonistas do gol brasileiro.

Aos 22, Dudinha brigou pela bola na esquerda, acreditou no lance e conseguiu cruzar da linha de fundo, em direção à pequena área. Foi então que apareceu Luany, como uma centroavante, para empurrar às redes e dedicar o gol à Gio Garbelini — atacante brasileira que teve ser cortada da convocação por lesão.

Mais leve, o Brasil quase ampliou cinco minutos depois. Depois de bola cruzada à área, Dudinha finalizou, mas Durante reagiu rápido e impediu o gol brasileiro com os pés.

A única tentativa de resposta italiana veio aos 36, na bola parada. Severini cobrou falta da meia direita, tentando encobrir Lorena, mas a goleira saiu bem (como de costume) e desviou antes que a bola morresse no fundo das redes.

Na pressão final, foi Durante quem impediu uma vantagem maior para o Brasil. Ludmila invadiu a área pela direita e finalizou, exigindo boa defesa da goleira, mas com rebote. Na sobra, a atacante limpou a marcação e bateu em direção ao gol mais uma vez, para nova defesa da guapa italiana.

De toda forma, o que importava era o resultado. E ele veio. Mais uma vez, a Seleção de Arthur Elias saiu de campo vitoriosa. Agora, diante das semifinalistas da Eurocopa. Estavam mantidos os 100% contra a Itália na história.

Amistoso internacional — Data Fifa — 28/10/2025

Itália (0)

Durante; Olivieiro (Bonansea, 34'/2ºT), Linari, Lenzini e Salvai; Soffia (Bergamaschi, 16'/1ºT), Tomaselli, Schatzer (Dragoni, 34'/2ºT) e Greggi; Cantore (Beccari, 20'/2ºT) e Piemonte (Girelli, 34'/2ºT). Técnico: Andrea Soncin.

Brasil (1)

Lorena; Bruninha (Isabela, 20'/2ºT), Isa Haas, Mariza e Yasmim; Ary Borges, Lais Estevam (Duda Sampaio, 8'/2ºT) e Jheniffer (Dudinha, 20'/2ºT); Luany, Tainá Maranhão (Ludmila, 20'/2ºT) e Amanda Gutierres (Bia Zaneratto, 8'/2ºT). Técnico: Arthur Elias.

GOL: Luany (B), aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Isa Haas e Ary Borges (B); Linari e Becari (I).

ARBITRAGEM: Olivia Tschon (AUT), auxiliada por Amina Sarah Gutschi (AUT) e Linda Achmüller (AUT).