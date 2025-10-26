Com duas a menos, Grêmio empata com o Brasil-Far no jogo de ida da semifinal do Gauchão Feminino

O Grêmio teve de comemorar o empate em 0 a 0 com o Brasil de Farroupilha no jogo de ida da semifinal do Gauchão Feminino. Com seis baixas por convocações, o Tricolor ainda viu Amanda Brunner e Camila Pini serem expulsas no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, na tarde deste domingo (26).
Com nove em campo, as Mosqueteiras não sofreram muito com ímpeto rubro-verde e, agora, decidirão a vaga à final em casa. No próximo domingo (2), o Grêmio recebe o Brasil-Far no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, para definir o finalista do Gauchão.
O jogo
Os primeiros minutos já mostraram que, mesmo visitante, o Grêmio tentaria comprovar o favoritismo, tendo a posse de bola e as melhores chances. Enquanto o Brasil-Far se aproveitaria da velocidade de Emmily Karla e Nicole Neres para investir nos contra-ataques.
As oportunidades gremistas se davam, principalmente, em bolas aéreas e faltas próximas à área. Aos 8, Maria Dias cruzou e Giovaninha cabeceou à direita do gol rubro-verde. Depois, aos 11, foi a vez de Bia Santos vencer a disputa pelo alto, mas finalizar nas mãos da goleira.
A melhor chance veio na sequência. E foi do Brasil-Far. Aos 14, a defesa gremista se atrapalhou na área e Gabizinha ficou sozinha para cabecear. Mas para a sorte tricolor, faltou precisão e a bola foi direto para fora.
A partir de então, o Grêmio intensificou a pressão. Aos 35, após falta cobrada por Camila Pini, Dani Barão conseguiu cabecear, mas longe do alvo. Dois minutos depois, Katielle cobrou falta frontal e exigiu boa defesa de Menezes.
Por fim, aos 43, Camila Pini bateu falta lateral e, após bate e rebate, a bola ia tomando o caminho das redes, quando Maju apareceu em cima da linha para afastar e salvar o Brasil-Far.
Drama tricolor
A etapa final foi pobre de chances e carregada de tensão. Os ânimos começaram a se exaltar logo aos 9 minutos, quando Amanda Brunner cometeu nova falta em Nicole Neres, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa.
A partir de então, o número de faltas era maior que o de finalizações. E foi assim que, aos 20, o Tricolor ficou com nove em campo. Após falta dura em Nicole Neres, Camila Pini foi advertida com o cartão vermelho direto e teve de ir ao vestiário mais cedo.
O Brasil-Far, então, tinha mais de 20 minutos para atuar com duas a mais. E tentou aproveitar-se disso, lançando mais atacantes ao time. Mas sem sucesso.
Mesmo que tivesse volume de jogo e posse de bola, o Rubro-verde sequer exigiu defesas da goleira Raissa. E o empate foi comemorado pelo Tricolor que, agora, decide a vaga em casa.
Gauchão Feminino — Ida da semifinal — 26/10/2025
Brasil-Far (0)
Menezes; Ju Goes (Carol Gonçalves, 36'/2ºT), Iza, Andressa Kreski (Gabi Rech, 14'/2ºT) e Rayssa; Ingrid, Maju e Thayla (Marcela, 24'/2ºT); Nicole Neres (Lorena, 24'/2ºT), Emmily Karla e Gabizinha. Técnico: Leonardo Antunes.
Grêmio (0)
Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Katielle (Luana Spindler, 41'/2ºT); Amanda Brunner, Bia Santos e Camila Pini; Maria Dias (Kim Campos, INT (Karol Arcanjo, 29'/2ºT)), Giovaninha e Valeria Paula (Shashá, 24'/2ºT). Técnico: Cyro Leães.
CARTÕES AMARELOS: Amanda Brunner, Bia Santos e Katielle (G); Emmily Karla (B)
CARTÕES VERMELHOS: Amanda Brunner e Camila Pini (G)
ARBITRAGEM: Gabriel Konzen, auxiliado por Fabulo Oliveira Diniz e Daniel Epping. O trio é gaúcho.
LOCAL: Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.