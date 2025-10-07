CBF também prevê mudanças no calendário do futebol feminino para 2026

Calendário do futebol feminino sofrerá mudanças no próximo ano. Créditos: Edu Andrade / Staff Images/ CBF/Divulgação

Após anunciar um novo calendário para o futebol masculino, ainda em 1º de outubro, a CBF informou à reportagem que também planeja mudanças para o naipe feminino. As alterações, porém, ainda não têm data para serem anunciadas.

Atualmente, o futebol feminino brasileiro conta com as disputas da Supercopa do Brasil, do Brasileirão (A-1, A-2 e A-3) e da Copa do Brasil. Além das competições de base: Liga de Desenvolvimento (sub-14 e sub-16) e Brasileirão (sub-17 e sub-20).

Para a próxima temporada, a CBF ainda não divulgou quais serão as mudanças. Para além disso, respondeu aos contatos da reportagem apenas afirmando que "há mudanças previstas, que serão divulgadas em breve". Questionada sobre quando, a entidade afirmou apenas que será "ainda este ano".

Promessa de revolução

Em maio, quando tomou posse como presidente da CBF, Samir Xaud afirmou que tinha planos para o futebol feminino. Especialmente visando a evolução da modalidade para a Copa do Mundo de 2027, que será no Brasil.

— O futebol feminino também terá atenção prioritária. Vamos aumentar investimentos, ampliar e valorizar as competições. Tenho orgulho de ter na minha chapa a primeira mulher como vice-presidente da história da CBF (Michelle Ramalho). Juntos, faremos uma revolução no futebol feminino — afirmou, à época, em entrevista divulgada pela CBF.

Desde então, porém, ainda não foram anunciadas medidas que promovam o fomento ao futebol feminino.

O calendário em 2025