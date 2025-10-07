CBF também prevê mudanças no calendário do futebol feminino para 2026

Após anunciar um novo calendário para o futebol masculino, ainda em 1º de outubro, a CBF informou à reportagem que também planeja mudanças para o naipe feminino. As alterações, porém, ainda não têm data para serem anunciadas.
Atualmente, o futebol feminino brasileiro conta com as disputas da Supercopa do Brasil, do Brasileirão (A-1, A-2 e A-3) e da Copa do Brasil. Além das competições de base: Liga de Desenvolvimento (sub-14 e sub-16) e Brasileirão (sub-17 e sub-20).
Para a próxima temporada, a CBF ainda não divulgou quais serão as mudanças. Para além disso, respondeu aos contatos da reportagem apenas afirmando que "há mudanças previstas, que serão divulgadas em breve". Questionada sobre quando, a entidade afirmou apenas que será "ainda este ano".
Promessa de revolução
Em maio, quando tomou posse como presidente da CBF, Samir Xaud afirmou que tinha planos para o futebol feminino. Especialmente visando a evolução da modalidade para a Copa do Mundo de 2027, que será no Brasil.
— O futebol feminino também terá atenção prioritária. Vamos aumentar investimentos, ampliar e valorizar as competições. Tenho orgulho de ter na minha chapa a primeira mulher como vice-presidente da história da CBF (Michelle Ramalho). Juntos, faremos uma revolução no futebol feminino — afirmou, à época, em entrevista divulgada pela CBF.
Desde então, porém, ainda não foram anunciadas medidas que promovam o fomento ao futebol feminino.
O calendário em 2025
- Supercopa Feminina: 9 a 16 de março;
- Brasileiro Feminino A-1: 23 de março a 14 de setembro;
- Liga de Desenvolvimento Feminina sub-16 e sub-14: 28 de março a 3 de abril;
- Brasileiro Feminino A-2: 19 de abril a 30 de agosto;
- Brasileiro Feminino A-3: 26 de abril a 16 de agosto;
- Copa do Brasil Feminina: 14 de maio a 19 de novembro;
- Brasileiro Feminino sub-20: 5 de junho a 21 de agosto;
- Brasileiro Feminino sub-17: 7 de junho a 16 de agosto.