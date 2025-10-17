CBF anuncia corte na convocação da Seleção Feminina; veja qual foi a mudança 

Debinha foi convocada pela Seleção. Thais Magalhães / CBF/Divulgação

A CBF anunciou, na tarde desta sexta-feira (17), uma mudança na convocação da Seleção Brasileira Feminina. A alteração ocorre por lesão.

A atacante Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, sofreu uma fratura distal na fíbula. Por conta disso, ela teve de ser cortada dos amistosos contra Inglaterra e Itália.

Para o lugar dela, o técnico Arthur Elias convocou a atacante Debinha, do Kansas City. Com ela, serão 23 atletas à disposição para os próximos testes.

Os jogos

O primeiro amistoso será contra a Inglaterra, no dia 25 de outubro, às 13h30min (horário de Brasília). O duelo ocorre em Manchester, no Etihad Stadium, do Manchester City.