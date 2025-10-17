Futebol feminino

CBF anuncia corte na convocação da Seleção Feminina; veja qual foi a mudança 

Gio Garbelini lesionou-se e não ficará à disposição de Arthur Elias para os próximos amistosos

Zero Hora

