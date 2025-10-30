Capitã do Grêmio convoca torcedores para semifinal do Gauchão Feminino: "Unir forças"

Tayla convocou o torcedor para comparecer na Arena: "Unir forças e conquistar a vaga à final". Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio busca chegar à nona final seguida de Gauchão Feminino. Na manhã deste sábado (1º), o Tricolor recebe o Brasil-Far na Arena para decidir a classificação. Na ida, as equipes empataram sem gols.

O Tricolor teve seis baixas no duelo de Farroupilha. A lateral Camila Arrieta, as meio-campistas Daniela Montoya e Kika Moreno, e as atacantes Yamila Rodríguez, Gisele e Júlia Martins estavam com suas seleções na disputa da data Fifa e agora voltam a ficar à disposição.

— Tivemos um primeiro jogo muito complicado, com duas expulsões, foi um jogo muito duro. Respeitamos muito a equipe do Brasil de Farroupilha, mas agora temos a oportunidade de jogar na nossa casa, jogar uma semifinal de Estadual na Arena, com o nosso público, com a nossa torcida, no nosso estádio — afirmou a zagueira Tayla.

Será a sétima vez que as Mosqueteiras atuarão na Arena, mas a primeira que disputarão uma semifinal de Estadual no estádio. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 5 e R$ 10, com expectativa de que o torcedor compareça e empurre o Grêmio rumo à decisão.

— Sabemos de toda a atmosfera que envolve a partida, ela já é muito importante e se os gremistas fizerem parte disso vai ser muito especial para nós, para que possamos unir forças e conquistar a vaga à final — finalizou a capitã gremista.

Se avançar à decisão, o Grêmio enfrentará Inter ou Juventude na final. Desde que retomou o departamento, o Tricolor já conquistou o Gauchão em três oportunidades: 2018, 2022 e 2024.