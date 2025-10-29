Canadá vence Zâmbia e será adversário do Brasil na Copa do Mundo Feminina sub-17

O Brasil conheceu, na tarde desta quarta-feira (29), seu adversário da próxima fase da Copa do Mundo Feminina sub-17. Nas quartas de final, a seleção brasileira duelará com o Canadá.
As canadenses venceram a Zâmbia, por 6 a 0, pelas oitavas de final. Melisa Kekic, Daniela Feria-Estrada (duas vezes), Mya Angus, Chloe Taylor e Amy Medley marcaram os gols.
Agora, Brasil e Canadá se enfrentarão por uma vaga nas semis. O jogo ocorre no próximo sábado (1º), às 12h30min.
A seleção treinada por Rilany Silva busca o título inédito. Para além disso, as melhores campanhas foram em 2010, 2012 e 2022. Em todas, caiu nas quartas de final.
Jogos das quartas
1º/11 (sábado)
- 12h30min: Brasil x Canadá
- 16h: Coreia do Norte x Japão
2/11 (domingo)
- 12h30min: França x Holanda
- 16h: México x Itália