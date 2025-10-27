Brasil x China pela Copa do Mundo Feminina sub-17: onde assistir, horário e escalações

Brasil x China: tudo sobre o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17. - / Arte GZH

A seleção brasileira feminina enfrenta a China na próxima terça-feira (28), às 12h30min, no Football Academy Mohamed VI, em Rabat, no Marrocos. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-17. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil x China

Brasil: Morganti; Allyne, Marina e Julia Pereira; Andreyna, Julia Faria, Evelin e Pepê; Giovanna Waksman, Maria e Gi Iseppe. Técnica: Rilany Silva.

China:Niu Ziqi; He Yuanqi, Yang Yuxuan, Song Yu e Cai Xinlin; Chen Ruilin, Xu Xiaotang e Zeng Yijie; Huang Qinyi, Zhou Xinyi e Fang Zhenzhu. Técnica: Wang Hongliang.

Arbitragem para Brasil x China

Ainda não divulgada pela Fifa.

Onde assistir a Brasil x China

A CazéTV anuncia a transmissão.

Como chegam Brasil x China

Brasil

A seleção brasileira foi a vice-líder do Grupo A, com quatro pontos. Ao longo de três jogos, acumulou uma vitória, uma derrota e um empate. Foram, ainda, 10 gols marcados e quatro sofridos.

China

As chinesas foram as vice-líderes do Grupo B, com seis pontos. Elas somaram duas vitórias e uma derrota. Além disso, marcaram 11 gols e sofreram cinco.

Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17

A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália.