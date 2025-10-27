Brasil x China pela Copa do Mundo Feminina sub-17: onde assistir, horário e escalações

A seleção brasileira feminina enfrenta a China na próxima terça-feira (28), às 12h30min, no Football Academy Mohamed VI, em Rabat, no Marrocos. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-17. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil x China
Brasil: Morganti; Allyne, Marina e Julia Pereira; Andreyna, Julia Faria, Evelin e Pepê; Giovanna Waksman, Maria e Gi Iseppe. Técnica: Rilany Silva.
China:Niu Ziqi; He Yuanqi, Yang Yuxuan, Song Yu e Cai Xinlin; Chen Ruilin, Xu Xiaotang e Zeng Yijie; Huang Qinyi, Zhou Xinyi e Fang Zhenzhu. Técnica: Wang Hongliang.
Arbitragem para Brasil x China
- Ainda não divulgada pela Fifa.
Onde assistir a Brasil x China
- A CazéTV anuncia a transmissão.
Como chegam Brasil x China
Brasil
A seleção brasileira foi a vice-líder do Grupo A, com quatro pontos. Ao longo de três jogos, acumulou uma vitória, uma derrota e um empate. Foram, ainda, 10 gols marcados e quatro sofridos.
China
As chinesas foram as vice-líderes do Grupo B, com seis pontos. Elas somaram duas vitórias e uma derrota. Além disso, marcaram 11 gols e sofreram cinco.
Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17
A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália.
Na fase inicial, as seleções se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.