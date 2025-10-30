A Seleção Brasileira feminina enfrenta o Canadá no sábado (1º), às 12h30min, no Estádio Olímpico de Rabat, no Marrocos. O duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo sub-17. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil x Canadá
Brasil: Morganti; Allyne, Marina e Julia Pereira; Andreyna, Julia Faria, Evelin e Kaylane; Dulce Maria, Maria e Gi Iseppe. Técnica: Rilany Silva.
Canadá: Khadijah Cisse; Mya Angus, Chloe Taylor, Bridget Mutipula e Amy Medley; Olivia Chisholm e Daniela Feria-Estrada; Lacey Kindel, Melisa Kekic, Gabriela Istocki e Naomi Lofthouse. Técnica: Jen Herst.
Arbitragem para Brasil x Canadá
- Ainda não divulgado pela Fifa.
Onde assistir a Brasil x Canadá
- A CazéTV anuncia a transmissão.
Como chegam Brasil x Canadá
Brasil
A seleção brasileira acumula duas vitórias, uma derrota e um empate na competição. Na primeira fase, foi vice-líder do Grupo A e, depois, eliminou a China nas oitavas de final. A equipe de Rilany Silva também marcou 13 gols e sofreu quatro.
Canadá
As canadenses estão com 100% de aproveitamento na competição. Na fase inicial, foram as líderes do Grupo D e, depois, passaram pela Zâmbia nas oitavas. Até então, são 18 gols marcados e dois sofridos.
Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17
A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália.
Na fase inicial, as seleções se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.