Brasil x Canadá: tudo sobre o jogo das quartas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17. - / Arte GZH

A Seleção Brasileira feminina enfrenta o Canadá no sábado (1º), às 12h30min, no Estádio Olímpico de Rabat, no Marrocos. O duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Mundo sub-17. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil x Canadá

Brasil: Morganti; Allyne, Marina e Julia Pereira; Andreyna, Julia Faria, Evelin e Kaylane; Dulce Maria, Maria e Gi Iseppe. Técnica: Rilany Silva.

Canadá: Khadijah Cisse; Mya Angus, Chloe Taylor, Bridget Mutipula e Amy Medley; Olivia Chisholm e Daniela Feria-Estrada; Lacey Kindel, Melisa Kekic, Gabriela Istocki e Naomi Lofthouse. Técnica: Jen Herst.

Arbitragem para Brasil x Canadá

Ainda não divulgado pela Fifa.

Onde assistir a Brasil x Canadá

A CazéTV anuncia a transmissão.

Como chegam Brasil x Canadá

Brasil

A seleção brasileira acumula duas vitórias, uma derrota e um empate na competição. Na primeira fase, foi vice-líder do Grupo A e, depois, eliminou a China nas oitavas de final. A equipe de Rilany Silva também marcou 13 gols e sofreu quatro.

Canadá

As canadenses estão com 100% de aproveitamento na competição. Na fase inicial, foram as líderes do Grupo D e, depois, passaram pela Zâmbia nas oitavas. Até então, são 18 gols marcados e dois sofridos.

Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17

A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália.