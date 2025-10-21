Futebol feminino

Promessas da base
Notícia

Brasil perde pênalti e empata com a Costa Rica na Copa do Mundo Feminina sub-17 

Seleção brasileira soma quatro pontos na competição e está, momentaneamente, na liderança do Grupo A

Carolina Freitas

Esporte

