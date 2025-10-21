Brasil perde pênalti e empata com a Costa Rica na Copa do Mundo Feminina sub-17 

Brasil empatou com a Costa Rica em 1 a 1. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina empatou com a Costa Rica, em 1 a 1, pela segunda rodada da Copa do Mundo sub-17. O duelo foi realizado na tarde desta terça-feira (21), no Football Academy Mohamed VI, em Rabat, no Marrocos.

As costarriquenhas saíram à frente, aos 32 minutos do primeiro tempo. Andreyna (da Ferroviária) saiu jogando errado, Kiana Lopes interceptou e serviu Lucia Paniagua, que invadiu a área e mandou no ângulo da goleira corintiana Morganti.

O Brasil intensificou a pressão, mas tinha dificuldades em balançar as redes. O gol de empate veio apenas aos 37 do segundo tempo, quando a goleira Fernandez saiu errado, Giovanna Waksman ficou com a sobra e cruzou de perna esquerda para que Gi Iseppe (do São Paulo) tocasse de cabeça com o gol vazio.

Depois, o Brasil ainda teve chance de virar. Primeiro, em bola na trave da atacante Maria (do Grêmio). E, na sequência, em pênalti desperdiçado por Kaylane (do Flamengo). Mesmo com a pressão, nem os 14 minutos de acréscimos foram suficientes para que a seleção brasileira buscasse a virada, que garantia a classificação antecipada.

Agora, o Brasil lutará pela vaga aos mata-matas na próxima sexta-feira (24), às 16h, quando enfrenta a Itália. Por enquanto, a seleção está na liderança do Grupo A, com quatro pontos. Mas as italianas, com três, ainda não jogaram na rodada. Às 16h desta terça, elas enfrentam o Marrocos.

Gremistas em campo

A técnica Rillany Silva escalou a seleção com duas gremistas: a zagueira Allyne e a atacante Maria. A goleira Josi, que também pertence ao Tricolor, iniciou no banco de reservas.

Com isso, o Brasil atuou com Morganti; Allyne (Pepê), Marina e Julia Pereira; Andreyna, Julia Pereira, Evelin e Kaylane; Giovanna Waksman, Maria e Gi Iseppe.

Como funciona?

Na Copa do Mundo sub-17, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada. Na fase inicial, se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.

