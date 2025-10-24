Brasil perde para a Itália, mas se classifica às oitavas na Copa do Mundo Feminina sub-17

Brasil perdeu para a Itália na última rodada. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina encerrou a classificatória da Copa do Mundo sub-17 com derrota. Na tarde desta sexta-feira (24), o Brasil perdeu por 4 a 3 para a Itália, no Football Academy Mohamed VI, em Rabat, no Marrocos.

Mesmo com o tropeço, a equipe brasileira classificou-se às oitavas de final. Com quatro pontos, a seleção encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A e agora enfrentará a China nos mata-matas.

O jogo

As italianas não demoraram muito para mostrar superioridade e, logo aos quatro minutos, saíram à frente. Copelli cruzou à área para que Giulia Galli batesse de primeira e vencesse a goleira Morganti.

No VAR, a árbitra chegou a analisar se havia uma falta na zagueira gremista Allyne, no início da jogada. Mas entendeu como lance normal e validou o gol italiano.

A partir de então, as brasileiras intensificaram a pressão e chegaram a ter boas chances, com a santista Evelin, e inclusive reclamaram de um pênalti aos 34, ao entender que houve um toque da zagueira Verrini para derrubar a atacante do Brasil na área. A arbitragem, no entanto, observou no VAR e mandou seguir.

E aí, as italianas foram mais precisas que as brasileiras. Aos 47, Venturelli finalizou de longe, com perfeição, para encobrir a goleira Morganti e ampliar a vantagem.

Durante os longos 10 minutos de acréscimo, porém, o Brasil conseguiu descontar na qualidade de Giovana Waksman. A atacante passou por três, invadiu a área e bateu rasteiro no cantinho direito da goleira italiana.

Na segunda etapa, porém, as adversárias sacramentaram a vitória com mais um gol rápido. Aos três minutos, Sofia Verrini aproveitou o bate e rebate na área para finalizar e se sobressair à defesa do Brasil.

A seleção tentava não se abalar com o placar adverso e o passar dos minutos, mas não conseguia ser efetiva. O cenário só mudou aos 38. Gi Iseppe foi lançada por Giovana Waksman, venceu as zagueiras na velocidade e finalizou de direita para diminuir a desvantagem.

No momento em que o Brasil se aproximava do empate, aconteceu tudo de novo. A defesa da seleção se atrapalhou e apenas observou as italianas balançarem as redes, aos 44 minutos. Desta vez, com Bedini.

Na sequência, mais uma vez Giovana Waksman teve de chamar a responsabilidade. A melhor da nova geração driblou as marcadoras e conseguiu mandar no canto direito de Robbioni para (de novo) diminuir a desvantagem.

Mesmo com a estrela da capitã, o time de Rillany Silva teve de se contentar com a derrota por 4 a 3. O resultado fez com que o Brasil encerrasse a primeira fase com uma vitória, um empate e um tropeço, e na vice-liderança do Grupo A.

Representantes do futebol gaúcho

A técnica Rillany Silva escalou a seleção com duas gremistas: a zagueira Allyne e a atacante Maria. A goleira Josi, que também pertence ao Tricolor, iniciou no banco de reservas.

Com isso, o Brasil atuou com Morganti; Allyne (Gabriela Rolnik), Marina (Dany Pereira) e Julia Pereira (Dulce Maria); Andreyna, Pepê (Hellena Victória), Evelin (Ravenna) e Julia Faria; Giovanna Waksman, Maria e Gi Iseppe.

E agora?

Agora, o Brasil volta suas atenções para os mata-matas. O duelo contra a China ocorre na próxima terça-feira (28), às 12h30min. Quem vencer, avança às quartas de final.

A equipe brasileira busca o título inédito. Para além disso, as melhores campanhas foram em 2010, 2012 e 2022. Em todas, caiu nas quartas de final.

Confrontos das oitavas de final