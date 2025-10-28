Brasil goleia China e se classifica às quartas da Copa do Mundo Feminina sub-17

A seleção brasileira está nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina sub-17. A classificação foi confirmada nesta terça-feira (28), com a vitória por 3 a 0 sobre a China, no Football Academy Mohamed VI, em Rabat, no Marrocos.
A flamenguista Kaylane abriu o placar logo aos 2 minutos. A meia invadiu a área, limpou a marcação e bateu cruzado para iniciar a goleada brasileira.
Na segunda etapa, não demorou para a seleção confirmar a vitória. Aos 8, a santista Evelin recebeu na entrada da área e finalizou de esquerda, para marcar um golaço, encobrindo a goleira Niu Ziqi.
Cinco minutos depois, estava selada a classificação. A são-paulina Gi Iseppe recebeu de Evelin, na área, e bateu na saída da goleira chinesa para confirmar o avanço às quartas de final.
Sequência
Agora, o Brasil aguarda o vencedor de Canadá x Zâmbia para conhecer o adversário da próxima fase. As seleções duelam nesta quarta-feira (29), às 16h. A equipe brasileira volta a campo no sábado (1º), às 12h30min.
A seleção treinada por Rilany Silva busca o título inédito. Para além disso, as melhores campanhas foram em 2010, 2012 e 2022. Em todas, caiu nas quartas de final.