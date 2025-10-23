As Mosqueteiras enfrentam o Brasil-Far no próximo domingo (26), às 15h30min, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela partida de ida da semifinal do Gauchão Feminino.
As equipes se reencontram em 2 de novembro, um domingo, às 15h. O jogo que vai definir o finalista ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Brasil-Far x Grêmio
Brasil-Far: Menezes; Ju Goes, Gabi Rech, Andressa Kreski e Rayssa; Thayla, Maju e Marcela; Nicole Neres, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.
Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Katielle; Amanda Brunner, Bia Santos e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Valeria Paula. Técnico: Cyro Leães.
Arbitragem para Brasil-Far x Grêmio
- Gabriel Konzen, auxiliado por Fabulo Oliveira Diniz e Daniel Epping. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Brasil-Far x Grêmio
- Ainda não há informações sobre transmissão.
Como chegam Brasil-Far x Grêmio
Brasil de Farroupilha
O Brasil-Far encerrou a classificatória do Gauchão Feminino na quarta colocação. O Rubro-verde conquistou sete dos 24 pontos que disputou. Além disso, também marcou nove gols e sofreu 19.
Grêmio
O Tricolor teve a melhor campanha do Gauchão Feminino na etapa classificatória. As Mosqueteiras somaram 19 pontos. Elas também tiveram o melhor ataque (39 gols) e a defesa menos vazada (três).
Ingressos para Brasil-Far x Grêmio
O Rubro-verde ainda não divulgou o serviço do jogo.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.