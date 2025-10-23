Brasil-Far x Grêmio: tudo sobre o jogo da semifinal do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Brasil-Far no próximo domingo (26), às 15h30min, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela partida de ida da semifinal do Gauchão Feminino.

As equipes se reencontram em 2 de novembro, um domingo, às 15h. O jogo que vai definir o finalista ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Grêmio

Brasil-Far: Menezes; Ju Goes, Gabi Rech, Andressa Kreski e Rayssa; Thayla, Maju e Marcela; Nicole Neres, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Katielle; Amanda Brunner, Bia Santos e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Valeria Paula. Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Brasil-Far x Grêmio

Gabriel Konzen, auxiliado por Fabulo Oliveira Diniz e Daniel Epping. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Brasil-Far x Grêmio

Ainda não há informações sobre transmissão.

Como chegam Brasil-Far x Grêmio

Brasil de Farroupilha

O Brasil-Far encerrou a classificatória do Gauchão Feminino na quarta colocação. O Rubro-verde conquistou sete dos 24 pontos que disputou. Além disso, também marcou nove gols e sofreu 19.

Grêmio

O Tricolor teve a melhor campanha do Gauchão Feminino na etapa classificatória. As Mosqueteiras somaram 19 pontos. Elas também tiveram o melhor ataque (39 gols) e a defesa menos vazada (três).

Ingressos para Brasil-Far x Grêmio

O Rubro-verde ainda não divulgou o serviço do jogo.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.