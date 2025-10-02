Brasil-Far x Grêmio: tudo sobre o jogo da 9ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Brasil de Farroupilha no sábado (4), às 16h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela 9ª rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Grêmio

Brasil-Far: Menezes; Ju Goes, Tawany, Andressa Kreski e Gabizinha (Rayssa); Ingrid, Maju e Marcela; Nicole Neres, Emmily Karla e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Kika Moreno e Camila Pini; Giovaninha, Shashá e Valéria Paula. Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Brasil-Far x Grêmio

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Brasil-Far x Grêmio

O Brasil-Far anuncia a transmissão no seu canal no YouTube.

Como chegam Brasil-Far x Grêmio

Brasil-Far

O Rubro-verde entra em campo já classificado às semifinais do Gauchão Feminino. Além disso, o Brasil-Far também confirmou sua participação na Série A-3 do Brasileirão e na Copa do Brasil de 2026.

Para este jogo, a lateral Rayssa volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão diante do Juventude. A zagueira Alissa, por sua vez, despediu-se do clube na última semana e não defende mais o Brasil-Far.

Grêmio

O Tricolor assumiu a liderança do Gauchão Feminino na última rodada e, agora, busca manter a primeira posição. Se triunfar sem sofrer três gols, o Grêmio permanece no topo.

Para este jogo, as volantes Bia Santos e Daniela Montoya, e as atacantes Brenda Woch e Maria Dias devem seguir fora, entregues ao departamento médico.

Ingressos para Brasil-Far x Grêmio

Os ingressos custam R$ 20.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.