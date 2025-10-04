Brasil-Far chega aos cem jogos do departamento feminino

A partida deste sábado (4) entrará para a história do Brasil de Farroupilha. Mesmo que o resultado não tenha sido o almejado, com a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, o duelo marca os 100 jogos do futebol feminino rubro-verde.
O projeto, que se iniciou em 2017 e teve suas primeiras partidas em 2018, já contou com disputas de Gauchão, Brasileirão A-2, Brasileirão A-3 e Copa do Brasil. Neste período, as principais conquistas foram dois títulos do Interior no Estadual (2019 e 2020).
Ao longo destas oito temporadas, 136 gurias atuaram com a camisa do Brasil de Farroupilha. A lateral-direita Adri Moraes foi quem mais vezes esteve em campo pelo clube: 61 vezes.
Neste período, 55 gurias também balançaram as redes pelo rubro-verde. A maior artilheira é a atacante Isa Padilha, que marcou 21 gols.
Atletas com mais jogos pelo Brasil-Far
- 61 jogos - Adri Moraes
- 47 jogos - Laysa
- 42 jogos - Carol Pescoço
- 39 jogos - Gaby Souza
- 37 jogos - Isa Padilha
Atletas com mais gols pelo Brasil-Far
- 21 gols - Isa Padilha
- 12 gols - Tuca
- 11 gols - Paty
- 8 gols - Carol Pescoço
- 7 gols - Kim e Andressa Ramos