Brasil-Far chega aos cem jogos do departamento feminino

Brasil-Far iniciou projeto de fut fem em 2017. Kevin Sganzerla / Brasil-Far/Divulgação

A partida deste sábado (4) entrará para a história do Brasil de Farroupilha. Mesmo que o resultado não tenha sido o almejado, com a derrota por 2 a 0 para o Grêmio, o duelo marca os 100 jogos do futebol feminino rubro-verde.

O projeto, que se iniciou em 2017 e teve suas primeiras partidas em 2018, já contou com disputas de Gauchão, Brasileirão A-2, Brasileirão A-3 e Copa do Brasil. Neste período, as principais conquistas foram dois títulos do Interior no Estadual (2019 e 2020).

Ao longo destas oito temporadas, 136 gurias atuaram com a camisa do Brasil de Farroupilha. A lateral-direita Adri Moraes foi quem mais vezes esteve em campo pelo clube: 61 vezes.

Neste período, 55 gurias também balançaram as redes pelo rubro-verde. A maior artilheira é a atacante Isa Padilha, que marcou 21 gols.

Atletas com mais jogos pelo Brasil-Far

61 jogos - Adri Moraes

47 jogos - Laysa

42 jogos - Carol Pescoço

39 jogos - Gaby Souza

37 jogos - Isa Padilha

Atletas com mais gols pelo Brasil-Far