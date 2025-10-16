Brasil estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo feminina sub-17; saiba como acompanhar 

Brasil terá 21 atletas à disposição. Fabio Souza / CBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina se prepara para estrear diante do Marrocos na Copa do Mundo sub-17. A primeira partida ocorre nesta sexta-feira (17), às 16h, no Estádio Olimpico Complexo Principe Moulay Abdellah, em Rabat, capital marroquina. O duelo terá transmissão gratuita no site da Fifa.

Entre as 21 atletas à disposição da técnica Rilany Silva, são três que atuam no RS: a goleira Josi, a zagueira Allyne e a atacante Maria, todas do Grêmio. A expectativa, com base no Sul-Americano da categoria, é que as últimas duas sejam titulares. Josi deve ficar como opção no banco, para que Morganti (do Corinthians) atue.

A provável escalação do Brasil tem: Morganti; Marina Campillo, Andreyna e Allyne; Julia Pereira, Maria, Pepê, Julia Faria e Giovana Iseppe; Ravenna (Gabi Pusch) e Evelin Bonifácio.

Como será a disputa?

A competição ocorre de 17 de outubro a 8 de novembro, no Marrocos. Na fase inicial, as seleções foram divididas em seis chaves, com quatro times em cada (veja abaixo). O Brasil está no Grupo A, junto de Marrocos, Costa Rica e Itália.

Na fase inicial, as seleções se enfrentam dentro das chaves, em turno único. Ao término das três rodadas, os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.

Retrospecto

A equipe de Rilany Silva busca o título inédito. Para além disso, as melhores campanhas brasileiras foram em 2010, 2012 e 2022. Em todas, caiu nas quartas de final.

Grupos para a primeira fase

Grupo A: Marrocos, Brasil , Itália e Costa Rica

Marrocos, , Itália e Costa Rica Grupo B: RPD da Coreia, México, Camarões e Holanda

RPD da Coreia, México, Camarões e Holanda Grupo C: EUA, Equador, RP da China PR e Noruega

EUA, Equador, RP da China PR e Noruega Grupo D: Nigéria, Canadá, França e Samoa

Nigéria, Canadá, França e Samoa Grupo E: Espanha, Colômbia, República da Coreia e Costa do Marfim

Espanha, Colômbia, República da Coreia e Costa do Marfim Grupo F: Japão, Nova Zelândia, Zâmbia e Paraguai

Jogos do Brasil