Beira-Rio recebe vistoria técnica visando a Copa do Mundo Feminina

Comitiva da Fifa visitou o Beira-Rio na última segunda-feira Lucas Costa / Inter/Divulgação

O Estádio Beira-Rio, que será uma das oito sedes da Copa do Mundo Feminina, recebeu uma comitiva da Fifa na última segunda-feira (13), para vistoriar as instalações do espaço. A visita teve viés técnico, a fim de que a equipe conhecesse a estrutura e planejasse as ações para a realização do campeonato.

O encontro se iniciou com uma reunião na Universidade Corporativa Colorada (UCC), onde foram apresentados os objetivos das inspeções e a estrutura geral do Complexo Beira-Rio para o evento. Além de serem alinhadas questões referentes aos setores de trabalho, de forma técnica.

— Para nós, que vivemos o dia a dia, é muito gratificante ver a evolução do nosso estádio para receber essa competição tão importante para Porto Alegre. Os elogios pela estrutura e na nossa organização por parte da entidade nos deixam mais entusiasmados e preparados para os próximos passos do projeto — afirmou André Dalto, vice-presidente de Administração do Inter.

Os representantes da Fifa foram divididos em grupos, junto aos funcionários do Inter, para discutirem detalhes de áreas específicas, como tecnologia, transporte e segurança. Além da distribuição física de demandas da competição.

A comitiva, formada por 42 pessoas ligadas à Fifa, também conheceu minuciosamente as instalações do Complexo Beira-Rio, passando por áreas como o Gigantinho, zona mista, vestiários, campo, centro de eventos, cabines de imprensa, interior do estádio, pátio, entre outros.

Copa do Mundo

Sediada no Brasil, a competição ocorrerá de 24 de junho a 25 de julho. Além do Beira-Rio, outros sete estádios receberão os jogos: Mineirão, Mané Garrincha, Castelão, Arena Pernambuco, Maracanã, Fonte Nova e Itaquera.