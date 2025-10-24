Atacante exalta campanha do Juventude no Gauchão Feminino; assista ao podcast

Dani Ortolan vive boa fase no Juventude. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

Inter e Juventude se enfrentam na semifinal do Gauchão Feminino. Na ida, em Bento Gonçalves, o time da Serra levou a melhor e venceu por 2 a 0.

A partida de volta ocorre no dia 1º de novembro, em Porto Alegre. Para falar sobre o duelo, o novo episódio do Resenha das Gurias conversou com a atacante Dani Ortolan, do Juventude.

Assista ao Resenha das Gurias

