Atacante do Inter valoriza torcida em jogo decisivo pelo Gauchão Feminino: "Diferencial para nós"

Paola é jogadora do Inter desde o início da temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter tem mais 90 minutos para lutar pela vaga à final do Gauchão Feminino. Após serem derrotadas na ida, as Gurias Coloradas contarão com o apoio do torcedor, no Sesc Protásio Alves, para reverter a desvantagem diante do Juventude.

São necessários dois gols para forçar uma disputa nos pênaltis. Para ir à final no tempo normal, o Inter precisa fazer três ou mais gols de diferença.

— O grupo sentiu bastante a derrota, entendemos que foi um momento delicado pra nós, atletas, e nos reunimos, fechamos e entendemos o que precisamos apresentar no sábado pra conseguir reverter esse placar. Jogar em casa é sempre uma vantagem pra nós, a torcida colorada sempre está com a gente, independente do lugar. É um diferencial para nós — afirmou a atacante Paola.

Para o segundo confronto, a equipe teve duas semanas de preparação. Inter e Juventude se enfrentaram pela primeira vez em 18 de outubro e se reencontrarão no sábado (1º).

— No primeiro jogo, tivemos algumas dificuldades, e sabíamos delas porque tínhamos estudado para isso. Tomamos um gol aos 44 minutos do primeiro tempo, voltamos melhor para o segundo tempo, tendo mais posse, mais chance e, no momento de descuido, novamente, tomamos um gol de contra-ataque — avaliou a jogadora colorada.

Se avançar à decisão, o Inter enfrentará Brasil-Far ou Grêmio na final. Desde que retomou o departamento, o Colorado já conquistou o Gauchão em cinco oportunidades: 2017, 2019, 2020, 2021 e 2023.