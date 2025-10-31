Atacante do Inter fala dos desafios no feminino: "Gostar de jogar bola é diferente de ser atleta"; assista ao podcast

Paola Pereira foi contratada pelo Inter nesta temporada. Reprodução / YouTube GZH

Reforço das Gurias Coloradas para a temporada 2025, a atacante Paola Pereira acredita que o time conseguirá reverter a desvantagem da semifinal do Gauchão Feminino.

No podcast Resenha das Gurias, Paola projetou o duelo decisivo contra o Juventude e também refletiu sobre os desafios da carreira no futebol feminino.

— Gostar de jogar bola é muito diferente de ser atleta. Eu precisei entender isso para evoluir. Então, mudei a minha rotina, minha alimentação e tudo ao meu redor para seguir o sonho — revela a atacante

O Inter tenta, neste sábado (1º), reverter a desvantagem e buscar a classificação para a final do Gauchão Feminino. O Juventude venceu o jogo de ida por 2 a 0.

O Colorado precisa de um triunfo por dois gols de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. Para avançar direto, o Inter tem de vencer por três ou mais gols de diferença.

Assista ao Resenha das Gurias:

