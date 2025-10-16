Atacante do Grêmio sobre Ladies Cup: "Viemos em busca do bicampeonato"

Kim Campos chegou ao Grêmio em meio a esta temporada. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O elenco que sonha em conquistar a segunda taça teve algumas mudanças em relação ao último ano. Das 21 gurias que viajaram para São Paulo, 12 chegaram ao Grêmio nesta temporada. A centroavante Kim Campos, de 25 anos, é uma delas.

— Estou muito feliz de fazer parte desse momento e viver minha primeira Ladies Cup junto com o Grêmio. Sabemos que é um campeonato importante para todos, especialmente enfrentando grandes times, mas viemos em busca do bicampeonato — afirmou a atacante.

Contratada em julho deste ano, após passagem pelo Real Brasília, Kim Campos estreou na Copa do Brasil, em 6 de agosto. Desde então, já disputou cinco jogos, com dois gols e duas assistências pelo Grêmio.

— Estamos trabalhando muito tanto técnico quanto mentalmente e estar disputando o Campeonato Gaúcho, onde estamos indo bem, também ajuda. Com certeza, estamos todas preparadas para o jogo contra o Peñarol, sabemos que não será um jogo fácil, mas estamos todas prontas para isso — disse Kim Campos.